Hombre le rompe la nariz a mujer asiática al golpearla sin provocación

La agresión fue captada en Queens, Nueva York, cuando un hombre que caminaba sobre la acera golpeó repentinamente en la cara a una mujer asiática de 75 años y luego huyó corriendo de la escena.

La adulta mayor terminó con la nariz y una de sus cavidades orbitales rotas y con ambos ojos con hematomas. El hijo de la víctima declaró ante los medios que él cree que su madre fue atacada únicamente por ser asiática y pidió que su identidad no fuera revelada por miedo a posibles represalias, informó el portal CBS New York.

Hasta el momento las autoridades no han podido identificar al sospechoso, por lo que difundieron el video con la intención de que la ciudadanía coopere con información.

WANTED for ASSUALT: On 5/26/21 at approx. 2:30 AM, vicinity of 97 Pl & 57 Ave @NYPD110PCT Queens. The suspect punched a 75-Y/O female victim on the face in an unprovoked attack. Any info call or DM NYPDTips at 800-577-TIPS. Reward up to $3,500. pic.twitter.com/4pWawEUAmK