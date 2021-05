Joven carga en brazos a anciana venezolana para llegar a EUA cruzando el río Bravo

La escena que ha causado conmoción entre el público, fue captada por Go Nakamura, corresponsal de Reuters.

Idrees Ali, también corresponsal de la agencia, detalló que el joven, de cuya identidad se conoce poco, acudió de inmediato en ayuda de la mujer mayor para que ésta pudiera llegar a territorio estadounidense.

"Un migrante venezolano que busca asilo lleva a una anciana mientras cruzan el río Grande hacia Estados Unidos desde México", escribió en Twitter Ali.

De acuerdo al periodista venezolano Federico Black, la mujer fue identificada como Irma, quien habría llegado desde la ciudad de Maracaibo, Venezuela, en un intento por buscar refugio en territorio estadounidense ante la crisis humanitaria que enfrenta su país de origen.

An asylum-seeking migrant man from Venezuela carries an elderly woman as they cross the Rio Grande river into the United States from Mexico in Del Rio, Texas, May 26, 2021. REUTERS/Go Nakamura pic.twitter.com/A4R0qmzQvN