Mujer recibe multa por hablar ‘demasiado alto’ al teléfono

Una mujer estadounidense fue multada por 385 dólares, alrededor de 7600 pesos, por hablar ‘demasiado alto’ al teléfono, sin embargo, ella insiste que se trata más de un caso de odio racial que de otra cosa.

Diamond Robinson, de Michigan, dice que cree que su vecina, que recién se mudó a su zona, sólo llamó a la policía porque ella es afroamericana. La otra mujer reportó a Robinson a la policía luego de acercársele y decirle "¿Crees que puedes colgar el teléfono o hablar más bajo?", estando en la calle, Eastpointe, informa la cadena WJBK.

Robinson comenzó a transmitir en Facebook Live cuando la policía llegó al lugar, detalla el New York Post. La mujer agrega que planea luchar contra la multa y que ahora están instalando cámaras de seguridad fuera de su casa. "No hay forma de que se me llame a la policía cuando estoy en mi propiedad, en mi propio vecindario, en mi propia cuadra", dijo.