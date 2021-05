Buen día estimados amigos golfistas de la Comarca Lagunera espero y se encuentren bien. Gran semana de golf con el segundo Major del año donde Phil Mickelson se corona campeón del PGA Championship haciendo historia y convirtiéndose así en el jugador de más edad en ganar un campeonato Major a los cincuenta años de edad y consiguiendo así su tercer triunfo en este evento y su sexto Major de su carrera. Apenas la semana pasado la USGA le informaba a Phil de una invitación para el U.S. Open de este año, ya que por su posición en el ránking no le alcanzaba para jugarlo, recordemos que este el U.S. Open es el único Major que el zurdo no ha ganado en toda su carrera, noticia que por lo visto lo motivó y tras este resultado digamos que ya no es necesaria la invitación se ganó su lugar, ya que Mickelson con este gran triunfo mejoró del lugar 115 de ránking mundial al 32 y en la FedEx del 168 al 45.

Gran victoria del zurdo que nos demuestra que en este bello deporte se puede competir contra jugadores más jóvenes sin importar la edad, ya que Phil fácilmente le dobla la edad a muchos de los mejores jugadores del mundo, eso sí les gana en experiencia y más en un campo tan complicado como lo fue esta vez, algo que sería muy difícil de ver en algún otro deporte, donde a esta edad ya prácticamente no tendrías ninguna posibilidad. Y para destacar otra gran actuación de Abraham Ancer, que a pesar de tener una tercera ronda muy mala de cuatro golpes sobre el par (76), cerró con la mejor ronda registrada en todo el torneo en tan difícil y complicado campo con un 65 (-7) lo que lo catapultó del lugar 58 al lugar 8, logrando otro top10 y el primero en un campeonato Major estableciendo también un récord para nuestro país como el mejor resultado en un torneo Major para un jugador mexicano en la historia, bien por el de Reynosa que semana tras semana sigue demostrando su gran calidad de juego, y estoy seguro que los buenos resultados seguirán para él y para todo el golf mexicano. Durante el evento recibí algunas llamadas que me preguntaban por qué los jugadores estaban tocando o haciendo swing de práctica dentro de los bunkers y me preguntaban si esto era válido, y le explico el motivo por el cual se les autorizó esta acción a los jugadores: este campo debido a su ubicación geográfica tiene muchas áreas de arena nativa que no son bunkers sino "waste area" en estas áreas aplican las mismas reglas que en el área general con una excepción, no hay alivio por bola enterrada por su propio impacto ya que estaría enterrada en arena algo que la regla restringe, y el comité decidió declarar todos los bunkers como "waste area" por medio de una regla local para evitar confusiones, además que estas son de arena nativa y no de arena de silicio que es a la que los jugadores del PGA Tour están acostumbrados, esta arena nativa es más densa que la de silicio, es por esto que pudimos ver a muchos jugadores apoyar el bastón y hacer swing de practica dentro de los bunkers sin ser penalizados. Y por primera vez vimos tanto a los jugadores como a sus caddys utilizar los famosos medidores de distancia que recordemos a partir de 2019 fueron aprobados por las reglas de golf, y que pueden ser restringidos por medio de una regla local y es así como lo juegan en todos los demás eventos del Tour. Te invitamos a que acudas a jugar y practicar el golf de una manera responsable y honesta, acatando todas la mediadas de prevención y protocolos del campo o club donde juegues. Nos vemos y hasta los próximos 18 hoyos. Alberto González Margain // [email protected]