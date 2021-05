La nueva Banda MS tras la pandemia

La pandemia de COVID-19 cambió la vida de muchas personas y en el caso de los integrantes de la banda MS no fue la excepción, tan es así que aseguran que son otros totalmente.

"La crisis sanitaria nos vino a hacer muchos ajustes en todos los sentidos. Fue un tiempo que nos sirvió para poder analizar y recapacitar lo que estábamos viviendo; la pandemia vino a reordenarnos en todos sentidos y así fue con la MS, tanto en lo personal como a nivel agrupación. Creo que vino a replantearnos todo el esquema que traíamos, de cierta manera nos ayudó.

"Quiero pensar que lo peor ya pasó. Considero que ahora debemos pensar en lo positivo que nos deja la pandemia, entonces se hizo un nuevo esquema, Sergio-Lizárraga- ha trabajado mucho en ese sentido. En este 2021 volvemos con una mentalidad renovada para bien. La gente notará lo que era Banda MS antes de la pandemia y ahora después de ésta", dijo en conferencia Oswaldo "Walo" Martínez, vocalista del grupo.

Oswaldo, junto con Alan Ramírez y Sergio Lizárraga, charlaron con varios medios, entre ellos El Siglo de Torreón, con motivo del arranque de su gira de nombre Positivo que empezó por Estados Unidos, sin embargo, aclararon que no hay fechas confirmadas en México, ni siquiera en Torreón, sitio donde les va muy bien, ya que prefieren esperar.

"Este año no veo factible que podamos regresar a Torreón por las restricciones que hay, es por eso que cargamos la gira hacia la Unión Americana. Esperamos en 2022 volver a La Laguna sin problema. Torreón siempre ha sido una de las mejores plazas para nosotros a nivel nacional", comentó Sergio.

La Banda MS comenzó su carrera en solitario. No hacían colaboraciones hasta que se dieron cuenta que hoy en día hay que laborar en equipo y es por eso que han sorprendido con duetos con Natalia Jiménez, Thalía o Christian Nodal.

"Con Natalia acabamos de presentar Qué bueno es tenerte, incluso ella nos va a estar acompañando en la gira Positivo", dijo Alán y añadió que con la exTimbiriche, grabaron Tu boca, rola incluida en el más reciente disco de ella.

"Me quedé sin palabras al recibir un mensaje de Thalía. Yo tuve el privilegio de que me mandara un mensaje presentándose. Le puse que era un gusto conocerla de perdida en Instagram y me quedé sin palabras por recibir un mensaje de Thalía, una persona que respeto y admiro mucho. Me dijo: 'pronto nos vamos a ver', ya que haremos el video oficial", contó el intérprete.

Sergio Lizárraga reveló que él tuvo el primer contacto con Thalía. Informó que las platicas con ella, encaminadas al dueto, fueron muy naturales.

"Todo fue de manera orgánica, Thalía siente admiración por la Banda MS, por las voces de Alan y 'Walo' de ahí parte todo y esa admiración es mutua. Cuando le platiqué a Alan Ramírez que podíamos hacer algo con Thalía; le fascinó la idea, le encantó y cuando le mostré el tema también. Por lo regular mandamos la idea y cuando el artista se sube al proyecto lo demás ya no hay problema".

El pasado 15 de abril, la agrupación presentó el disco Positivo que incluye sus grandes éxitos en versiones acústicas, algunas en colaboración con Carlos Rivera, Joss Favela y Espinoza Paz. "Walo" comentó al respecto que les emociona bastante dicha producción.

"Este álbum ha sido una experiencia muy agradable. Alan puede coincidir conmigo en relación a que nosotros estábamos acostumbrados a grabar rolas de banda y de repente salimos de nuestra zona de confort para hacer este disco con sonidos acústicos, algo que se volvió una experiencia hermosa. Cada que escucho el disco me pongo contento porque lo hicimos con el corazón".

La Banda MS ha pasado por situaciones difíciles como el ataque armado del que fue objeto Alan Ramírez hace tiempo. Silvas reveló de qué está hecha la agrupación que le ha permitido pararse siempre luego de alguna caída.

"Estamos hechos de mucha pasión, de mucha fe, de mucha estabilidad, de mucha tolerancia; además, sabemos a dónde vamos. Sabemos que en la vida hay altibajos y créanme que todo lo que ha pasado son cosas pasajeras y tratamos de soportarlas de la mejor manera con la fe y la certeza de que vienen tiempos mejores".

Por último, Ramírez opinó acerca de la participación que tuvo la MS en la serie La suerte de Loli. En tono de broma, comentó que fue el primero y el último proyecto que hacen de actuación ya que, "somos cantantes, más no actores".

"Fue algo muy diferente, no hallábamos qué cara poner. La verdad es que somos malos actores. La gente de la producción se portó de maravilla con nosotros".