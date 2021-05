Devastadores daños por la pandemia en México

Todavía los seres humanos y en nuestro caso los mexicanos no alcanzamos a dimensionar los efectos negativos que ha traído al mundo y a nuestro país la pandemia de COVID-19.

No solo en materia de pérdidas humanas y en la calidad de vida de muchas personas que es sin duda el principal detrimento arrojado por la terrible enfermedad viral.

Los daños económicos son por mucho la segunda gran secuela que afectó en múltiples formas a los países: desde desempleo, carencias y escasez de productos, hasta el incremento de la pobreza y la marginación de los más desprotegidos.

Cada región y cada nación tiene su propia historia, su propio drama y en algunas casos también sus casos de éxito.

A Estados Unidos le fue muy mal en cuanto al número de fallecidos y contagiados por COVID-19, también en materia de desempleo y cierre de negocios el saldo fue extremadamente negativo.

Sin embargo, las acciones oportunas del gobierno federal y algunos estatales permitió que la recuperación económica se diera de manera rápida y consistente, tan es así que desde el tercer trimestre del año pasado se registran tasas positivas de crecimiento.

En México conocemos muy bien nuestra historia, el producto interno bruto se desplomó a los peores niveles en cien años y todavía es tiempo que la actividad económica no presenta un rebote sólido y consistente.

Hay datos además preocupantes como el crecimiento de la pobreza que avanzó de un diez a un 18 por ciento. De no ser por la actividad electoral, las remesas de Estados Unidos y la exportación de productos mexicanos al extranjero, seguro que el país seguiría en una profunda recesión.

Pero existen otras áreas de la actividad humana muy afectadas por la pandemia que todavía no se han analizado a profundidad.

Una de ellas es la educación, en México existen cerca de 40 millones de habitantes en edad escolar que sufrieron seriamente los efectos de la pandemia desde que las escuelas fueron cerradas y se frenó de golpe el proceso educativo.

Según el Inegi, en el ciclo escolar actual hubo 32.9 millones de estudiantes inscritos lo que representa el 60.6 por ciento de la población entre los 3 y los 29 años de edad.

Sin embargo, por falta de dinero, recursos técnicos e interés, más de cinco millones de personas quedaron fuera del periodo escolar 2020-2021.

A ello hay que sumar que el programa nacional de clases a distancia y cursos por televisión no tuvo el éxito esperado.

El 26 por ciento de los estudiantes opinaron que las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje mientras que datos oficiales muestran que al menos 16 millones de hogares mexicanos carecen de conexión para internet lo que dejó fuera de las clases por la vía digital a un enorme número de estudiantes.

Otra área muy afectada es la seguridad que ha sufrido el crecimiento de la delincuencia organizada. Lejos de disminuir y debilitarse, los grupos delictivos han estado muy activos en esta pandemia y siguen empeñados en ampliar su influencia a lo largo y ancho del territorio mexicano.

Así las cosas la pandemia, que dicho sea de paso sigue viva y coleando, ha dejado saldos dramáticos en la sociedad mexicana y en el mundo entero que tendremos que analizar, ponderar y resolver en el transcurso del tiempo.

ALGUNAS NOTICIAS…

Muy recomendable la entrevista del ex presidente Felipe Calderón en el programa de Carlos Alazraki y Ángel Calderón de You Tube. Calderón y Vicente Fox son los únicos ex que con frecuencia cuestionan y responden las embestidas de AMLO. ¿Por qué se mantendrán tan callados Peña Nieto, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas? ¿Acaso están de acuerdo con la 4T?... Impresionante y a la vez peligroso el repunte del mercado inmobiliario en Norteamérica, en plena pandemia los precios de las casas subieron 13.2 por ciento en el último año. Las ciudades con mayor auge son Phoenix con el 20%, San Diego 19.1% y Seattle con el 18.3%... La última vez que se disparó el mercado de bienes raíces fue al iniciar el siglo XXI que concluyó con una severa crisis mundial en el 2008… Las mega empresas mundiales no paran de crecer, Amazon adquirió hace unas horas MGM de Hollywood por 6,500 millones de dólares en su intento por asumir el liderazgo en el negocio del cine a través de internet.

