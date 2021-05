Denuncia dirigente del PRI 'traición' en Baja California

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, acusó de traición al Comité Directivo Estatal del partido en Baja California, que decidió, sin consultarlo, romper la alianza con el PAN y PRD, que postuló a Lupita Jones como candidata a la gubernatura, para sumarse al proyecto del empresario Jorge Hank Rhon, del Partido Encuentro Solidario.

"Lamentamos que, aún en una de las elecciones más importantes de la historia de nuestro país, prevalezcan acciones como la llevada a cabo por militantes de nuestro partido, que el día de hoy han decidido apoyar a otro candidato. Eso se llama traición", señaló el líder priista en sus redes sociales.

Aseguró que no se trata de ganar sólo una gubernatura para satisfacer un interés personal, "se trata de consolidar una gran fuerza que logre corregir el rumbo que actualmente tenemos bajo una dirección errática y sin rumbo de la administración federal".

El dirigente advirtió que en una alianza de este tipo no caben las individualidades. Es un esfuerzo conjunto y los resultados serán compartidos, por lo que "se equivocan quienes así lo piensan, y por ello, hoy ratificamos que no nos equivocamos al no elegirlos como candidatos. Es precisamente ese tipo de actitudes las que con firmeza estamos erradicando del PRI".

Al reiterar su respaldo a Lupita Jones como candidata a la gubernatura de Baja California, reiteró que en el PRI "no nos invade ni el revanchismo ni la nostalgia, vemos hacia adelante. Nos sabemos oposición firme, pero también opción de gobierno, y hoy más que nunca, nos sabemos fuertes y con la experiencia para seguir ganando elecciones, como lo haremos en Baja California con la Coalición ‘Va por México’ el próximo 6 de junio".

Alejandro Moreno recordó que la historia señala que la traición nunca ha pagado bien, porque quien traiciona una vez, traiciona dos veces, "sólo que la segunda ya no será dentro del PRI".

Subrayó que la alianza con el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) es un esfuerzo de todos los que la integran por transformar el rumbo del país, con la convicción de saber que sólo con unidad se logrará obtener un triunfo contundente, que permita un verdadero equilibrio de poderes.

"Entendemos que cada vez es menos viable una política sin principios. Las frases y discursos que sólo sirven para endulzar el oído, llevan dentro de sí la semilla de la desconfianza", concluyó el líder del PRI.

PRI de Baja California abandona a Lupita Jones

Los Comités municipales y el estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se sumaron a la campaña del candidato a la gubernatura del Partido Encuentro Solidario (PES) el priista Jorge Hank Rhon y abandonaron a la aspirante de la alianza conformada por el PAN, PRD y el PRI, Lupita Jones.

En una conferencia programada durante la tarde de este jueves, el dirigente estatal del partido tricolor, Carlos Jiménez, explicó que aun cuando se suman al proyecto del exalcalde y empresario de las apuestas, su apoyo continuará a los aspirantes de las alcaldías y diputaciones presentados por la alianza.

En cuanto al rechazo a la candidatura de Lupita Jones, Jiménez Ruiz destacó que se trata de un acuerdo de las bases del tricolor con la dirigencia estatal encabezada por él y es resultado de la poca respuesta ciudadana a la campaña de la aspirante.

"No hubo y no se consolidó una empatía, no hubo y no se consolidó una agenda que satisficiera las necesidades de los militantes y los ciudadanos de Baja California reclaman, es por eso que el día de hoy hacemos y armamos este escrito y, hacemos un llamado respetuoso a las 3 dirigencias nacionales tanto del PRD, del PAN, como del PRI, para que re-orienten la estrategia".

Hank Rhon dijo que la suma y apoyo de diferentes actores, militantes, simpatizantes y ciudadanos en general al proyecto político que encabeza, se verán reflejados con los resultados de las elecciones del próximo 6 de junio.

"Es resultado de que somos los únicos que hemos planteado propuestas viables, que sabemos cómo hacer las cosas y daremos un giro a la entidad que hoy en día se ubica entre los últimos lugares a nivel nacional en materia de seguridad, desarrollo y educación", dijo el magnate de las apuestas.

El evento fue realizado en un hotel de la ciudad al que llegaron tanto el candidato del PES, como los presidentes de los comités municipales como el estatal para anunciar sus intenciones políticas al sumarse al aspirante de otro partido.