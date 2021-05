Busca Interpol a exlíder sindical de Bomberos de CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que el exlíder sindical del Heroico Cuerpo de Bomberos, Ismael Figueroa, es buscado por la Interpol, por los actos de corrupción que se registraron en esa institución.

"Ustedes recuerdan que cuando llegamos había una corrupción tremenda con el líder, inclusive, pues hay orden de aprehensión, está fuera del país, está boletinado por Interpol", dijo.

Expuso que desde el inicio de su administración se está trabajando en la recuperación y en un rescate justamente del Heroico Cuerpo de Bomberos, erradicando la venta de plazas y la amenazas que recibió el personal del H. Cuerpo de Bomberos.

La mañana de este jueves, un grupo del sindicado de Bomberos se manifestaron frente al edificio de gobierno capitalino para exigir mejores condiciones laborales, hecho que cuestionó la mandataria local.

"Nada más me preguntaría cómo es que se dan en este momento, ¿no?, a cuántos días de la elección, cuando no se habían dado durante todo el período que estamos en el gobierno, y al revés, pues me ha tocado estar cerca de los elementos del Heroico Cuerpo de Bombero y hay, pues un evidente signo de muestra de camaradería y trabajo conjunto que se había perdido, en realidad en esta institución", dijo.