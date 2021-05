Aeromoza pierde dos dientes tras ser golpeada por pasajera en un avión

El ataque ocurrió dentro de un avión de la aerolínea Southwest en un aeropuerto ubicado en San Diego, California, cuando una aeromoza comenzó a discutir con una pasajera identificada como Vyvianna Quinonez, de 28 años de edad, debido a que desobedeció continuamente las medidas de seguridad luego de haber aterrizado.

Al ser confrontada, Quinonez estalló contra la aeromoza y comenzó a golpearla en la cara varias veces hasta que los demás pasajeros intervinieron y las separaron. La víctima, quien no ha sido identificada públicamente, sufrió algunas cortadas en su cara y perdió dos de sus dientes.

El portal CBS News reportó que Quinonez fue escoltada fuera del avión por policías y ahora enfrenta cargos por agresión, mientras que la víctima fue trasladada a un hospital.

Video obtained by CBS News shows the moment a Southwest Airlines flight attendant was punched by a passenger after asking her to keep her seat belt fastened during a flight from Sacramento to San Diego Sunday. https://t.co/gQusevodYC pic.twitter.com/oOYvPdwCFj