A 10 años de los hechos violentos en Allende, la serie de Netflix viene a levantar heridas: alcalde

Luego del anuncio del próximo estreno de una serie en plataforma de streaming Netflix, que abordará los hechos violentos registrados en la región Norte de Coahuila y que tuvo su epicentro el municipio de Allende; Antero Alberto Alvarado Saldívar, alcalde de Allende, considera que dicha producción audiovisual viene a levantar heridas a 10 años de tales sucesos.

"Lo que se me hace delicado es que el tema, a 10 años de ese tema, viene a levantar heridas. Es decir, por más que hemos querido subsanar en el tema con la sociedad, no olvidarlo porque una cosa como esa no la puedes olvidar; pero sí ir resarciendo todo ese tipo de heridas que hay entre los familiares y personas que fueron lastimadas en su momento”, indicó Alvarado Saldivar.