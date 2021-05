Hombre salva a dos langostas antes de ser cocinadas al notar lo raras que son

Joseph Lee, de 47 años, realizaba sus compras en un mercado británico cuando vio a dos langostas naranjas canadienses en venta para ser cocinadas.

Lee sabe que estos animales son muy raros y decidió salvar a las langostas. El hombre dice que le dijeron que atrapar una de éstas es una posibilidad de 1 en 30 millones, así que convenció al vendedor, que las ofrecía por 25.50 libras, unos 721 pesos, para que las donara a un acuario, recoge el diario Mirror.

“Vi estas dos langostas naranjas desde la distancia y pensé que eran juguetes porque esa es la única vez que las he visto, aparte de cuando están cocidas. Sabía que no habrían puesto langostas cocidas allí porque es necesario mantenerlas en un tanque especial con agua corriente por debajo de los siete grados. Pensé que alguien estaba bromeando y había puesto un par de langostas de juguete de color naranja en el tanque. Me acerqué y noté que estaban vivos. No podía creer lo que veían mis ojos. He estado yendo a Makro (el mercado) durante diez años y solía ser pescador, pero nunca había visto algo así antes”, cuenta Lee.