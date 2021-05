Concejal atiende audiencia virtual mientras maneja

La concejal de Nueva York Helen Rosenthal, se presentó a una audiencia virtual mientras conducía en su automóvil y puede vérsele evidentemente sentada en el vehículo durante sus intervenciones en una reunión para hablar de las escuelas y los fondos para la educación.

"No estamos siendo honestos cuando hablamos de clases más pequeñas si no viene junto con más espacio físico", dice, mientras su mirada y sus movimientos delatan que está manejando, recoge el New York Post.

En cuanto el auto se detiene, Rosenthal vuelve a mirar a directamente a la cámara, para poco después cambia de nuevo su concentración hacia la carretera que tiene enfrente.

Según los informes, la mujer se dirigía a un evento para la candidata a la alcaldía Maya Wiley en Phelps House, que se encuentra en el distrito de Rosenthal, en Manhattan.