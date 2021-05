El medio inglés publicó hoy su portada en Latinoamérica, en la que aparece el mandatario escoltado por las Fuerzas Armadas e instalaciones de Petróleos Mexicanos, una institución y empresa que han recibido un fuerte impulso en su gobierno.

Además, califica al gobernante como el "falso mesías" del país.

"López Obrador divide a los mexicanos en dos grupos: 'el pueblo', con lo que se refiere a quienes lo apoyan, y 'la élite', a la que denuncia, a menudo por su nombre, como delincuentes y traidores a los que culpa de todos los problemas de México", advierte la revista.

Mexico's president pursues ruinous policies by improper means. Our cover in Latin America this week argues that AMLO is a danger to democracy https://t.co/2TvJTqYXyK pic.twitter.com/bVBIAGPkYz