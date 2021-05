El análisis de los expertos del final de clausura 2021

Rafael Rosell

Si me piden un pronóstico para la final entre Cruz Azul y Santos me iré por el camino fácil y estaré protegido. Me explico, prácticamente todo el torneo no he creído en el equipo de Almada para llegar hasta la cita final. Viendo el plantel y la serie de tribulaciones que tuvo que pasar en las primeras jornadas a lo máximo que daba este equipo (según yo) era para estar entre el ocho y el doce y obvio jugar el repechaje sin mucha expectativa de vida. Partido a partido (sobre todo de visitante) cada vez que alguien se tomaba la molestia de hacerme la clásica pregunta: "¿cómo nos va a ir Rosell"? mi respuesta siempre era pesimista, "si mucho un empate", contestaba.

Y así me la he pasado y mira donde están los Guerreros. Entonces para no variar y haciendo uso de esta inusual habilidad para no acertar nunca en los pronósticos, decreto con solemnidad, que la Máquina va a ser campeón.

Les decía, estoy protegido, una vez más creo que ya hizo demasiado el equipo lagunero y ya no les va a alcanzar el último suspiro para levantar la Copa. El esfuerzo ha sido monumental. La Máquina espera anhelante romper con la maldición del hazmerreír más competente de la historia. No es un equipo que se pierda grandes cantidades de liguillas. Cruz Azul siempre compite para campeón y ahí radica su maldición, de nada sirven grandes torneos, campeones goleadores, rachas impresionantes de triunfos consecutivos, defensas inexpugnables, todo se va a la basura (de manera injusta) si no se rompe la cadena de 23 años y medio sin el título liguero.

La mística, la sangre, el espíritu que ha mostrado este equipo de Juan Reynoso hacen entregarse otra vez a la ilusión a sus seguidores, pero ahora irónicamente eso no le bastará a la Máquina, frente tendrá precisamente al equipo número uno en mística y entrega total en la cancha, al equipo que riega de sudor el campo. Cruz Azul va a tener que recurrir al talento de sus jugadores porque si intenta jugar al ritmo de Santos se va a tronar.

Voy Cruz Azul en tiempo extra. Tradúzcase Santos gana el campeonato para volverme a echar en cara mi escepticismo. Así me la llevé en el Clausura 2015 cuando el Santos de Caixinha entró a la liguilla por la puerta de la cocina y enfrentó al uno, Tigres, claro que pronostiqué que los Guerreros pelearían, pero hasta ahí llegarían, ¡tómala barbón! Conocemos el resto de la historia, y la historia tiende a repetirse.

Carlos Arturo Zavaleta

Celestes y Albiverdes se vuelven a ver las caras en una final más del futbol mexicano. En la anterior, Clausura 2008, el equipo de la Comarca Lagunera dio la vuelta olímpica en el viejo estadio Corona.

En este año, el objetivo de ambos es claro. Cruz Azul va por la novena y de pasó terminar por fin con sus fantasmas al levantar la copa de una vez por todas, mientras que Santos va por la séptima, pero sobre todo por la consolidación de un proyecto y modelo de negocio exitoso con una base de optimización de recursos y no de billetazos.

Para muchos el favorito es Cruz Azul, por ser primero en la tabla, por cerrar en casa, por esa racha de victorias consecutivas, por la remontada ante Toluca, incluso no falta el que diga "porque ya le toca". Esa vorágine de comentarios en favor de la Máquina deberán servir a los dirigidos por Guillermo Almada para sacarse la presión de no ser los favoritos.

Los opciones de Santos Laguna dependerán mucho de su partido en casa, tratar de ir con ventaja al Azteca. Difícil hacer un pronostico, una final muy cerrada en la que ojalá no tengamos que hablar del arbitraje.

Manye Castil

Para la prensa capitalina el Cruz Azul es amplio favorito para ser campeón. Tal vez tengan razón en el concepto, sin embargo, la manera de llegar a él no es la correcta, cometen el mismo error de siempre: no conocer bien al Santos Laguna.

No conocen bien al Santos ni en materia deportiva ni su ADN en liguillas. Ni con la aplastante evidencia dan pronósticos lógicos. Ellos están instalados en la ilusión de que Cruz Azul sea campeón simplemente porque "ya toca", "fue el líder prácticamente todo el torneo" o "si no gana este título no ganará jamás". Así de limitados son sus análisis y así de groseros son con un equipo que de salir campeón podría considerarse el mejor en la historia de torneos cortos.

Al América le ha pasado 5 veces en liguilla contra el Santos. Solamente una vez las Águilas han podido eliminar a los Guerreros en fase final. La mayoría de las veces, lo recuerdo bien, sus técnicos Carlos Reinoso, Antonio Mohamed y Miguel Herrera, despreciaron al Santos antes de jugar los partidos, los tres se llevaron sendas goleadas que los dejaron fuera, a los tres se les apareció el diablo en el TSM y con ráfagas cortas de futbol efectivo, los laguneros salieron triunfadores. Le pasó a Necaxa en aquella final de 1996 y le puede pasar a Cruz Azul en esta ocasión. Ya en 2008 perdieron una final en Torreón en donde siendo sinceros los favoritos eran los Guerreros y al Cruz Azul ni tiempo les dio de ser soberbios. Ese Santos de Guzmán era una máquina.

No confundamos. Por supuesto que en un análisis serio el favorito es el Cruz Azul, sin embargo, descartar de entrada que Santos pueda salir campeón es darle la espalda a la historia., incluso a esta liguilla. Santos tiene más goles anotados que la Máquina por lejos, perdió en Puebla pero con una ventaja cómoda en la bolsa, en cambio la Máquina, eliminó a sus rivales por la mínima, perdió en Toluca por plantear un muy mal partido y batalló con Pachuca más de la cuenta, muchos analistas ponderaron que dejaron a los Tuzos en cero pero muy pocos o ninguno, mencionó que tan solo le hizo un gol a un equipo que venía de recibir 5 en la fase previa.

Si me piden mi opinión para mi viene una final cerrada en el papel. Cruz Azul vendrá hoy a cuidar no irse muy afectado al Azteca y ahí puede radicar su error mortal. Si Santos tiene momentos mágicos puede ser campeón, momentos que al parecer solo los laguneros recordamos, momentos que se extienden por 20 o 30 minutos pero alcanzan para que los Guerreros hagan tres goles, no estoy inventando, lo hemos visto. Santos campeón, ¿por qué no?

Ramiro Sánchez

La final Cruz Azul - Santos luce muy pareja, el 1 vs. el 5, se vuelven a ver las caras 13 años después en la "revancha" de aquel Clausura 08. La Máquina no solo fue líder de la competencia, sino que logró igualar la racha histórica de victorias consecutivas con 12. Fue fiel a su estilo, con una solidez defensiva, y con jugadores que saben definir a la hora buena. Por otro lado, Santos Laguna con un buen torneo, donde a pesar de las bajas, siempre se las arregló con los jóvenes para salir adelante. Gran trabajo de Almada, un técnico muy capaz que logró encontrar en el momento adecuado su 11 ideal. Acevedo y sus grandes atajadas, Torres que mejoró muchísimo y junto a Dória forman una central de respeto, la revelación Omar Campos en la lateral y Orrantia que siempre cumple cuando se le toma en cuenta. Cervantes corre y cubre terreno como nadie. Gorriarán lucha igual y se da tiempo de pisar el área enemiga, Otero que cumplió desde el primer día y Ayrton que al fin mostró el nivel que todos esperábamos. Valdés recuperó la forma y se reencontró con su fino futbol. Y el Mudo que despertó en el momento justo adueñándose de la titularidad a base de goles. Si se requiere están Santi, Ocejo, Ibargüen e Isijara. Santos lo volvió a hacer, esta en la gran final del futbol mexicano , y debe aprovechar la localía, el Corona, su gran fortaleza, como lo ha hecho durante la toda la liguilla. De ser así, los Guerreros tendrán grandes posibilidades de coronarse el domingo en el Azteca y quedarse con el título, con su séptima estrella.