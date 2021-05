Cultura irracional

En el año 2011, el Lic. Miguel Ángel Ruelas (QEPD) a quién siempre le estaré eternamente agradecido por haberme brindado la oportunidad de escribir este espacio de todo lo que me apasiona, me comentó que solo por cuestiones especiales, le dedicara esta sección al futbol por lo que hoy, esta situación lo amerita ya que, el equipo que nos representa en la máxima categoría estará disputando los primeros noventa minutos en busca de su séptima corona y lo que sería la plena manifestación de que, cuando las cosas se quieren lograr, no se necesita de una infraestructura económica de grandes alturas para obtener las metas y anhelos y así, entregar alegrías a esta bella región.

Pero hay que hacer mención de que si este deporte reúne a masas por todas partes, parece que al ser humano se le olvida de plano que, por empezar, vivimos en todo el planeta una situación de salud que, evidentemente, nos puso de cabeza y por solo un hermano o hermana que se encuentre contagiado de este mugroso virus, se debe vivir con cautela porque sigo sin poder entender cómo es que después de que se diera el silbatazo final el pasado domingo en Puebla, muchos inadaptados (y lo tengo que decir así tal como es) se pusieron a darle rienda suelta a la euforia de manera equivocada provocando desastres que solo nos colocan como seres irracionales porque hasta en ocasiones me he puesto a pensar si en realidad, tenemos neuronas en el cerebro. Pero al margen de todo esto y por lo que hoy se pone en marcha, es indudable que han colocado a "La Máquina" (Como la bautizó Don Ángel Fernández) como el amplio favorito y que eso representaría romper una sequía de más de dos décadas ya que, en diciembre de 1997 lograron coronarse venciendo al León y que, de allí para adelante, ya van casi 24 años de pura desilusión para los nobles aficionados del Cruz Azul y lo que son las cosas, ya que en ese torneo del invierno el actual técnico de los de la capital, defendía los colores del equipo de La Noria junto a Lupillo Castañeda, Omar Rodríguez y Joaquín Moreno. A diferencia de la final del 2008, ahora el partido de vuelta será en el Azteca aunque hay que ser sinceros que la presión es para la gente de Juan Reynoso porque conforme van pasando los años, esta situación de llevar mucho tiempo sin levantar la corona en un torneo en nuestro país, coloca al equipo de la capital en un momento en que tienen que ganar sí o sí porque cada vez que se les presenta una situación como la de hoy y la del próximo domingo, aparecen los fantasmas y se siente una decepción del tamaño del planeta. Guillermo Almada tiene la grandísima oportunidad de finiquitar todo el buen trabajo que ha realizado desde que llegó a hacerse cargo del equipo donde, su mérito más grande, es el que se encuentra en estos instantes con un puñado de jóvenes que han demostrado de que no le tienen miedo ni al más pintado y que, de lograr el campeonato, empatarían al Toluca como los equipos que más títulos han conseguido en los torneos cortos. Santos ha disputado 10 finales quedándose en la orilla en 4 de ellas teniendo uno de los mejores promedios superando a su rival del día de hoy quienes han llegado a disputar 7 títulos con este formato, pero como se menciona líneas arriba, solo han ganado 1 de ellos buscando su noveno campeonato en toda su historia por lo cual, ya todo se encuentra listo para la primera de las dos batallas.