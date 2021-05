Amor animal

Hoy les quiero hablar de los animales y el amor que ellos nos brindan.

Muchos de nosotros tenemos o hemos tenido en algún momento algún animal como mascota en casa: Perro, gato, conejo, hámsteres, algunos hasta patos, serpientes en fin la cantidad de animalitos que hay en el mundo es innumerable. Algunos son domésticos y otros salvajes, viven en su hábitat natural y no debemos sacarlos de allí.

Los animales entregan amor sin esperar nada a cambio, se acercan muchas veces buscando una caricia, un mimo, sin querer ninguna otra cosa, bueno en ocasiones comida también. Nos despiertan una sensación de ternura, de amor.

Hace casi un año atrás rescate un perro de la calle, toda mi vida he tenido perros, pero siempre me gustaron más los gatos, hasta que llego este perrito a mi vida y puedo decir que es un gran compañero. Me cuida, me protege, si estoy triste viene a darme cariño, lo llevo a trabajar, va por la calle haciendo sociales con cuanta persona se encuentre, realmente es un compañero perruno muy fiel. No hubiera imaginado tener un perro así y le agradezco a la vida por ponerlo en mi camino en este momento.

Los animales se utilizan en varias terapias, por ejemplo, existe una terapia con caballos que se llama equino terapia, la cual es muy efectiva y se utiliza como soporte terapéutico en enfermedades psíquicas y físicas. También tenemos los perros de compañía, que están junto a las personas no videntes o acompañando a las personas a bajar su nivel de estrés, a tener mas confianza.

Esta comprobado que el contacto con los animales hace que liberemos oxitocina, la cual nos genera un bienestar en nuestro cuerpo.

Hay muchas personas que no les gustan los animales, porque nunca han tenido, o les dan miedo u otras cuestiones y está bien, es válido también, lo que les recomiendo es que prueben el acercamiento con ellos, poco a poco, para que puedan experimentar otras sensaciones y emociones y puedan abrirse a recibir todo lo que ellos nos brindan.

Aunque los animales no sean seres humanos, la evidencia científica nos dice que ellos también tienen sentimientos, por lo que, a la hora de estar en contacto con ellos, hagámoslo siempre desde el lado del amor, sin maltrato. Puedes estar a favor o no de comer carne, ese es otro tema para otro día, pero lo importante más allá de la decisión que tomes, es cuando tú tienes contacto con ellos, brindarles todo tu amor, ya que lo mismo o más te volverá de su parte.

Recuerda que todos somos uno, incluidos ellos y todo lo que das vuelve como un boomerang a tu vida. Ellos no se fijarán si eres bonito/a, que carrera estudiaste o que trabajos tienes, simplemente si tú eres lindo con ellos, estarán allí. Entrega amor y recibirás amor.

