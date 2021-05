Lagunera propone arte como acto paliativo

Desde su infancia, una inquietud artística ha abordado a María Ortiz, pero fue hasta los 16 años de edad se interesó por aprender a fondo las oportunidades expresivas que brinda la fotografía. También cursó diplomados en el Centro de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Coahuila, para estudiar arte contemporáneo.

El manejo de la cámara la cautivó por su carácter replicable. "Podía practicar mucho sin realmente invertir".

En sus primeras exploraciones, María Ortiz trabajaba más con el impulso que con una idea establecida. Más tarde, a raíz de su madurez, notó que su carácter introvertido le complicaba realizar retratos a otras personas. Así que comenzó a investigar sobre referentes y artistas que practicaran el autorretrato.

"La verdad es que sí tengo un acervo bastante extenso de influencia. Por mencionar a alguna, podemos decir que Ana Mendieta, con sus autorretratos, que me llamaron la atención y que me hicieron tener interés. Y otra artista muy importante es la chihuahuense Perla Cristina Contreras, quien tiene ciertas piezas con las que me relacionaba muy cercana a ellas".

SOBRE LA MUESTRA

Paliativo es una exposición que consta de 11 piezas entre formatos de técnica mixta (pintura, fotografía y escultura), además de una instalación.

La muestra comenzó a ser ideada hace aproximadamente dos años, cuando la artista cursaba su último año en el Centro de Artes Visuales.

"Ya había esta intención de hacer un proyecto que fuera personal, que naciera de algo íntimo y ya tenía muchas piezas que había hecho sin pensar mucho en realidad, y entonces fueron a tomar forma, combinándose con mi contexto personal de tener ansiedad, vivir de cerca enfermedades (propias o de personas cercanas)".

El nombre de la muestra responde a "la idea del alivio, más que el sanar", debido a las propias experiencias de la artista yendo a tratar sus problemas de salud con doctores, quienes, dice, en ocasiones no ofrecen una solución, sino un simple alivio, un efecto analgésico para calmar el dolor sin conocer realmente el origen.

"Creo que el arte sirve, en parte, para señalar, para evidenciar y para reflexionar. Una parte que me gusta mucho que hagan conmigo y yo con otros artistas, es esta manera de relacionarme o yo interpretar, según experiencias similares que hayamos tenido, como esta parte de reconectar, creo que es muy útil el arte".

La muestra Paltiativo de María Ortiz, será inaugurada mañana viernes 28 de mayo, a las 19:00 horas, en Casa de Cantera.

Inauguración

Paliativo *Muestra de María Ortiz. * Viernes 28 de mayo. 19:00 horas. *Casa de Cantera (calzada Colón y avenida Juárez).