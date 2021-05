Películas que desperdiciaron grandiosos giros narrativos

Un giro narrativo siempre es interesante, porque al dar la sorpresa con su revelación o vuelta de tuerca a la historia, el objetivo es sorprender y cambiar el ritmo, evitar el predecible y añadir ideas más ingeniosas a la trama.

Algunas propuestas no obstante, son demasiado buenas como para haber sido desaprovechadas como lo hicieron sus películas. Estos son algunos ejemplos, con ‘spoilers’, evidentemente.

Antebellum

La protagonista está en un ‘parque temático’

Una interesante historia de terror y suspenso que trata temas como racismo, odio y violencia y que con ello invita al diálogo. Se divide en tres partes, que no se balancean muy bien, así que uno de pronto piensa que se trata de viajes en el tiempo, pero no, sin embargo, la revelación no impacta.

Life itself

Abby no dejó a Will, murió

La cinta fue duramente criticada por ser demasiado melodramática y pretenciosa, por eso mismo, cada nueva revelación llega demasiado forzada, especialmente la que compete a la pareja principal de la historia, pues tras dejar claro que ella ya no está en la vida de él, resulta que es porque murió.

A Star Is Born

Jackson se suicida

La nueva versión es una historia muy bien realizada, no obstante, la tercera parte tiene varios tropiezos. Mientras que es necesario que el drama gire hacia un final trágico, para dar dimensiones a sus temas, el suicidio de Jackson pudo ser mejor manejado, para abrir el diálogo a la depresión.

Jurassic World: Fallen Kingdom

Maisie es un clon

La idea es preguntarse sobre el curso de la naturaleza, impactado por la mano del hombre con la biogenética. Esto se vuelve importante cuando se descubre que Maisie es un clon, nacida en un laboratorio como los dinosaurios, pero la historia no hace nada, trágicamente, con esta información.

Bliss

Todo es una alucinación por las drogas

Aunque plantea interesantes reflexiones sobre la sociedad moderna y las adicciones, la cinta no siempre maneja bien su intención. Sigue a unos adictos que supuestamente ‘despiertan’ al mundo real al drogarse. El desenlace es evidente, así que pudo manejar mejor poner al espectador a dudar.

Serenity

Los personajes viven dentro de un videojuego

El problema aquí es que la revelación parece que pertenece a otra película completamente. La historia maneja un drama con su grado de suspenso, hasta que se explica que lo que sucede no es sino un programa por computadora plateado por un niño. Habría sido mejor dar pistas lógicas, ¿no?