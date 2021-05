Como cada que hay procesos electorales las eficientes autoridades suelen presumir sesudas investigaciones en contra de funcionarios, que por mera coincidencia, suelen ser de un gobierno opositor a quien se encuentra más debajo de la burocrática pirámide de poder, nuestros subagentes disfrazados de comercial chafa de esos con los que el Instituto Electoral de Coahuila busca promover el voto, nos reportan que bastante nerviosos tiene a algunos funcionarios de la provincia de Coahuila y la administración municipal de Torreón, el arribo a la región de un grupo de diez investigadores especiales de la Fiscalía General de la República quienes en compañía de dos muchachos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Santiago Medina, andan reburujando archivos por todos lados justo a dos semanas de las elecciones. A decir de los malpensados subagentes, bajo el lema del combate a la corrupción, lo que podrían estar buscando los traviesos funcionarios del Gobierno Federal de la 4T es un escándalo mediático que oriente las preferencias de los electores, más que un chispazo de justicia.

Los que parecen que tendrán mucho trabajo durante la jornada electoral del próximo domingo 6 de junio serán los elementos de la Policía en todos sus niveles, aunque no precisamente para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía, sino para vigilar que las estructuras del partido contrario no anden haciendo de las suyas. Nuestros subagentes que todo lo oyen, nos comentan que incluso una comisión especial del partido de moda, Morena, elevó una petición de vigilancia a la comandancia regional de la Guardia Nacional para evitar incidentes como el ocurrido en las pasadas elecciones del 18 de octubre, cuando unas patrullas de la Policía Estatal de Coahuila, a las que curiosamente daba instrucciones el extitular de Prevención Social del Delito,José Ganem, en tiempos del alcalde Eduardo Olmos, detuvo durante horas a los familiares del candidato de Morena al distrito IX del Congreso local Cristian López, y donde por mera coincidencia el candidato del PRI era el exjefe de Ganem y actual presidente de la junta de Gobierno del legislativo coahuilense, Lalo Olmos. La cosa es que en el caso de Torreón, al parecer los policías municipales tendrán el encargo de vigilar a los funcionarios estatales, mientras que la policía estatal estará vigilando a los funcionarios municipales para que no anden haciendo travesuras, eso en lo que la Guardia Nacional vigila a los estatales y municipales, ya si queda tiempo, pues le darán un vistazo a la desvalida ciudadanía, aclarando, solo si queda tiempo.

***

Nuestros subagentes listos con su uniforme antimotines, nos reportan que ayer todavía se andaban afinando los últimos detalles del fuerte operativo de vigilancia que se aplicará mañana jueves y el próximo domingo en el marco de los partidos de la final del futbol mexicano entre los Guerreros del Santos y el eterno subcampeón Cruz Azul. Y es que no quieren que la violencia vuelva a rebasar las celebraciones que se esperan de la afición, como lamentablemente ocurrió. Ya lo dijo el góber Miguel Riquelme Solís, los disturbios son fuera del TSM por eso el acuerdo del cierre de sitios de concentración, Plaza Mayor, Alameda, Paseo Morelos es factor clave para evitar todo lo que implique aglomeraciones. Hay dos aspectos que según Riquelme no se quieren descuidar, y por eso se pidió el apoyo del Ejército y la Guardia Nacional como refuerzo. La seguridad de personas y negocios en la vía pública y desde luego, que no se vaya a tener un impacto negativo en las cifras de contagios por el funesto COVID. De igual manera, el alcalde Sergio Galván le leyó la cartilla a los elementos de Tránsito y Vialidad para que en lugar de andar metiéndose en medio de la efervescente turba de aficionados para que les dañen la patrulla, se apliquen a controlar a los conductores ebrios que se vuelven más peligrosos en medio de los festejos.

***

Si hay alguien aferrado a continuar viviendo de la sagrada nómina municipal tras casi 20 años de andar de polémica tras polémica, es el eterno gerente técnico del Simas Torreón, Raymundo Rodríguez de la Torre. Para lograr acomodarse en los gobiernos de diferentes partidos, se ha valido de todo. Con unos sabotea las redes para dejar sin agua a las colonias y crear caos, con otros les hace creer que es indispensable para que la red funcione de manera eficiente y además, vendiendo caras sus "asesorías" técnicas a desarrolladores de vivienda, gestionando "factibilidades", ha sobrevivido de manera próspera. Nuestros subagentes nos comentan de su más reciente pifia que fue ahora sí literalmente, "sin decir agua va", interconectó el nuevo pozo de agua potable en la colonia Victoria situado en el poniente de la ciudad lo cual es obligación del sistema operador. Pero en claro "agandalle", olvidó que es una obra financiada con lana estatal a través del CEAS y ni siquiera se tomó la molestia de avisar como institucionalmente corresponde. Así de acomedido don "Ray", como le dicen, hizo enojar a más de uno. A decir de nuestros subagentes, le urgía la conexión del pozo, porque a medida que se acercan las elecciones parece ser que lo van a invitar a una cuarentena voluntaria y con vigilancia para evitar que, como en ocasiones anteriores, utilice el servicio de agua potable como moneda de cambio durante el proceso electoral, cerrando y abriendo la llave a discreción.

***

Dentro de una semana por fin terminarán las insufribles campañas de cara al proceso electoral del domingo 6 de junio. Desde los war-room de los partidos políticos que participan en la contienda a la alcaldía de Torreón, nos reportan que mientras que el candidatos del resucitado PRI, el "mini bien peinado" Román Alberto Cepeda y de lo que queda del PAN, el "Carnal" Marcelo Torres Cofiño fijan las fechas de sus cierres, también aceleran el paso para seguir prometiendo… perdón, llevando su oferta política hasta el último rincón del municipio, y de paso "darse algunas patadas bajo la mesa"; el que todavía anda destanteado es el candidato "fantasma" de Morena, Luis Fernando Salazar Fernández. Conocido también como "El Chico de Barrio", dicen los intrigosos subagentes que sigue "nerviosillo" por el destino incierto de su amigo, el gobernador tamaulipeco Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El reporte es que como no le alcanza a juntar "morenistas" que le ayuden para el día de la elección, está haciendo contrataciones con el fin de realizar una operación masiva de anulación de votos en casillas ese día. La instrucción es anotar hasta el mínimo detalle para que también haya pleitos, denuncias y cierre de los centros de votación, estrategia para muchos, fallida, porque en otros municipios y entidades no ha dado resultado, lo que sí es cierto es que durante las últimas semanas, su esfuerzo se ha duplicado para recordarle al electorado que la contienda es de tres, y no de dos (PRI y PAN) como muchos andan diciendo.

***

El que hizo su aparición oficial tras asumir la comandancia del Mando Especial de Seguridad en La Laguna, fue el general Ernesto Joaquín Geminiano, quien junto con el fiscal estatal Gerardo Márquez Guevara aprovechó la reunión mensual del Plan Regional de Seguridad Ciudadana para presentarse. El militar se comprometió a mantener bajos los índices delictivos sumando esfuerzos con las autoridades estatales y municipales. Y es que según los subagentes disfrazados de taza de café recalentado, Márquez Guevara le presumió a él, a los ipecos y a representantes de la sociedad civil, las cifras de la incidencia delictiva tanto del mes de abril, como del primer cuatrimestre del año, en las que por cierto destacan un ligero uno por ciento de alza en robos en general, pero un marcado 70 por ciento a la baja de homicidios dolosos en comparación con el 2020. Que ha mejorado la percepción de seguridad y confianza de los ciudadanos, sin embargo, quienes esperaron para hablar con tono de preocupación fueron los representantes de algunos sectores sociales y productivos de La Laguna de Durango, quienes le pidieron de favor que les ayudara a salir del problemón que ha significado para el sector agrícola especialmente, los robos y las extorsiones, así que cuando el general le preguntó a uno de sus subalternos que con quien se coordinaban del otro lado del Nazas, le contestaron: ¡Ahí está el detalle!

***

El que presumiendo las obras que tiene en puerta para la entidad, pese a los "tijeretazos" que le sigue aplicando el Gobierno Federal, fue el "góber" Miguel Riquelme, quien curiosamente ha estado recibiendo puros "apapachos" de la 4T, según se vio durante la reciente visita del presidente López Obrador. Ayer, durante la reunión en las Instalaciones de la Aduana Puente II de carga para autotransporte y ferrocarril de Piedras Negras, con el jefazo de los dineros Arturo Herrera Gutiérrez y el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, hizo un recorrido por el plan de ampliación las instalaciones aduaneras dado el considerable flujo que ya tiene ahora. Claro que don Miguel no desaprovechó la oportunidad para detallar las reuniones que han tenido del lado americano y mucho menos del eje carretero conocido como el "Corredor Económico del Norte" con 6 libramientos que esperan detonar esa aduana hacia la Unión Americana y Canadá, por lo que el secretario de Hacienda ofreció su apoyo, no solo moral sino económico, lo que le cayó como anillo al dedo a la castigada provincia.