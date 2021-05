Vacunan en EUA a trabajadores de Tijuana

Un total de 10 mil trabajadores de maquiladoras y sus familias recibirán la vacuna de Johnson & Johnson contra el coronavirus -la cual actualmente no es utilizada en México-, como parte de un programa piloto impulsado por los gobiernos estadounidense y mexicano para agilizar la inmunización de la población en la frontera.

Juan, un empleado de la compañía Joly (antes Plantronics), una de las beneficiadas, contó que hace poco más de una semana recibieron una convocatoria para participar de manera voluntaria en el programa y ser vacunados, pero algunos trabajadores rechazaron la oferta.

"Hubo cuestionamientos sobre el tipo de vacuna, porque aún no está aprobada en México. Las demás vacunas necesitan un refuerzo, incluso la CanSino -que era una dosis- ahora ocupará refuerzo. Entonces, con Johnson & Johnson podría ser igual y si ya no llega a México, ¿qué va a pasar?, ¿las mismas empresas nos van a mandar los refuerzos? Es algo que no nos respondieron".

La vacunación comenzó el lunes, detalló el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) de Tijuana, Jorge Figueroa Barrozo, quien además explicó que esperan terminar con la aplicación de las dosis en un periodo de aproximadamente siete días.

Uno de los motivos para aceptar recibir la vacuna elaborada por Johnson & Johnson -aun cuando no es aplicada en México- es su practicidad, al tratarse de una sola dosis, incluso cuando ésta se encuentra en su tercera fase de prueba.

PROYECTO BINACIONAL

De acuerdo con Figueroa Barrozo, el proyecto inició hace seis meses, cuando el sector industrial comenzó con un muestreo en ambos lados de la frontera para saber si las compañías estarían dispuestas a colaborar de manera coordinada, con el fin de agilizar la vacunación de los empleados de las maquiladoras.

Ya con los resultados se hizo la elección de seis empresas para participar en el ensayo. Una vez seleccionadas se conformó una comisión de salud integrada por firmas, representantes de las cúpulas empresariales y gobiernos de ambos países.

"En este caso, bajo este mecanismo, específicamente con esta vacuna que estamos utilizando, es como nos presentan que lo podemos hacer… Nosotros felices", detalló el empresario: "Lo que alguna vez se platicó en la comisión es que esta vacuna ya está en su tercera fase de aprobación".

Hasta el pasado 24 de mayo, la Secretaría de Salud del estado reportaba un total de 8 mil 125 muertes por coronavirus en Baja California desde el inicio de la pandemia. El titular de la dependencia, Alonso Pérez Rico, advertía que al menos una tercera parte de esos decesos era de trabajadores de producción.

El condado de San Diego aportó las 10 mil vacunas, mientras que la UC San Diego Health -en San Ysidro- instaló una clínica móvil en las inmediaciones de la garita El Chaparral, en territorio estadounidense. Las empresas se encargaron de la logística para trasladar a los empleados y regresarlos a sus puestos de trabajos.