La poeta que le cantó al desierto

"El desierto es hermoso. Quien lo habita / lleva sus reverberos en el alma", dicta un verso de la poeta Adela Ayala, quien empleó la infancia y la Comarca Lagunera como tópicos para su obra. Nacida el 26 de mayo de 1926 en San Pedro de las Colonias, la autora fue hija de padre agricultor y madre "amorosa", ambos tenían gusto por el canto.

En una entrevista concedida a este diario en octubre de 1978, la poeta compartió: "Papá era un soñador, porque sembraba por la Laguna de Mayrán, donde sólo cuando las aguas del Nazas escurrían había buenas cosechas y luego venían los largos años de la sequía que nos hicieron emigrar a Gómez Palacio, donde él sirvió de administrador en algunos ranchos".

Su andar poético surgió mientras estudiaba en el Colegio del Sagrado Corazón, en Ciudad Lerdo. Su madre tenía poco tiempo de fallecida y le encargaron un trabajo sobre la figura materna, entonces esa tristeza se convirtió en poesía. Adela también paseaba su pluma por el papel para traducir en verso los primeros romances de sus compañeras.

"Papá era amante de la poesía y le llevaba a mi hermana libros de poemas para que los aprendiera. Flavia (su hermana) repetía y yo los aprendía. Me gustaba leer y yo llevaba alteros de libros debajo de la cama para leerlos. Eran poemas que en aquel tiempo podían considerarse fuertes, de Amado Nervo, por ejemplo, y yo, para que no me los quitara, los escondía y leía", comentó en aquella ocasión.

Años más tarde, la autora se convirtió en personaje fundamental para la cultura de Torreón y Gómez Palacio: plasmó en poemas sus impresiones sobre la vida y los sentimientos, replicando así lo dicho por el poeta italiano Benedetto Croce tras definir sus creaciones como "un sentimiento contemplado".

Sus letras contenían sencillez y claridad, acompañantes de la profundidad de sus perspectivas. En esa misma entrevista, la poeta declaró que ella sólo expresaba en sus poemas aquello que había vivido; hablar de personas o cosas que no había visto o sentido le resultaba inviable.

La obra de Adela Ayala engloba libros como Poemas (1964), Espigas (1969), Canto al desierto (1975), En el estío (1976), Breviario (1977), Poemas infantiles, entre otros. Además, se pueden leer sus poemas en la hemeroteca de El Siglo de Torreón y el libro Historia de un ranchero lagunero puede descargarse gratis desde la biblioteca digital del Archivo Municipal Eduardo Guerra.

La poeta también fue compositora, pues es la autora del Corrido de Gómez Palacio y del himno del Colegio La Luz.

A principios de 1979, se reportó que Adela Ayala se encontraba delicada de salud e internada en el Seguro Social de Gómez Palacio. Con tan sólo 53 años de edad, murió el 30 de noviembre de ese año, dando pie a un sinfín de homenajes en su memoria.

CANTO AL DESIERTO

En 1981 se organizó en Torreón un concurso de artes plásticas para reconocer la obra de Adela Ayala. El ganador de tal certamen fue el artista Alonso de Alba Bessonier, quien inspirado en el poema Canto al desierto realizó un cuadro que alberga los elementos de la citada obra poética.

A sus casi 83 años, Alonso de Alba recibe en su galería y muestra que mantiene vivo el recuerdo de Adela Ayala, a quien conoció a finales de los años cincuenta gracias al maestro Ángel Rivas del Campo. "Llegamos a tener una amistad bonita, suelta".

Tras ganar el concurso, De Alba acentuó su arraigo personal respecto a la vida y obra de Ayala. Con ese aprecio rememora la sensación que sintió al leer por primera vez Canto al desierto.

"A mí sí me dejó huella. Yo soy de Torreón y está hablando de lo que es en sí el terruño, de lo que es la tierra lagunera. Ella tiene unas terminaciones hermosas en el poema. Entonces, para quien lo lea y siendo de Torreón, le tiene que llegar. No sé a otras personas, pero a mí me encanta".

Alonso de Alba se dirige a la sala de su hogar, donde tiene colgado el cuadro. Se coloca frente a él y comenta que la obra está integrada por materiales plásticos. "Primero hice el dibujo en tinta china, todo lo que vienen siendo los contornos y después comencé a poner colores plásticos en cada uno de los espacios".

El cuadro permite observar un paisaje donde aparecen elementos de Canto al desierto: el sol lagunero ("que acostumbrar la piel a que reciba / la caricia del sol en llamaradas"), el algodón ("gozar con el prodigio del huizache florido / o del nupcial penacho de la palma, / con el suave capullo de algodón en el campo"), los cerros y su sombra ("El ocaso derrama sus fulgores espléndidos / escondiendo los montes, desde donde la noche / desliza su ropaje de silencio"), así como las aves ("Y cuando la garganta del ave pregona el nuevo día, / los cardenales lanzan su saeta del páramo al mezquite, / los chileros saludan a la aurora / y una bandada de garcillas vuela / del cuadro de la alfalfa hacia la sombra"), etcétera.

Además, el artista recalca el detalle de que escribió en miniatura, con tinta china y empleando una lupa, todo el poema de Adela Ayala para formar las plumas de las aves. Don Alonso de Alba aún no decide si este cuadro se conservará en su familia o si será donado al Museo del Algodón, donde una sala lleva su nombre. La misma cuestión aborda a un mueble de madera que don Alonso tiene en su galería y que de igual forma se encuentra intervenido, con el poema escrito en su totalidad y representado por sus elementos.

Por último, el artista resalta la importancia de honrar la memoria de Adela Ayala. "Tenemos que hablar de ella para que el mundo sepa que existió, que dio mucho a la región, que hubo muchas personas que llegamos a quererla porque era una mujer muy buena", concluyó.