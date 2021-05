Anuncian nuevo operativo en Gómez Palacio y Lerdo por partido Santos Laguna vs. Cruz Azul

La Subsecretaría de Gobierno anunció un operativo de seguridad con motivo de los partidos de la final del futbol entre Santos Laguna y Cruz Azul, este jueves y domingo, a fin de evitar hechos violentos y que se disparen los casos positivos de COVID-19 por las aglomeraciones.

Oswaldo Santibáñez, subsecretario de Gobierno en la región Laguna, detalló que en el operativo se trabajará de forma coordinada con las direcciones de Seguridad Pública de Gómez Palacio y Lerdo; la Policía Estatal; y el Mando Especial de La Laguna; para mantener el orden. Advirtió que habrá "cero tolerancia" en actos vandálicos y daños a terceros.

Lanzó un llamado a los aficionados a celebrar en casa, evitando las aglomeraciones, pues recordó que la pandemia del COVID-19 está vigente y los casos positivos se continúan registrando, aunque en menor escala.

"Hacemos ese llamado a que festejen dentro de sus hogares, con su familia, que recuerden que la pandemia está vigente, que esto no ha terminado y no queremos que los niveles se nos vayan a disparar después de los festejos", insistió Santibáñez.

Para afinar los detalles de dicho operativo, las corporaciones policiacas continuarán reuniéndose este miércoles con el apoyo del Mando Especial. Además, se contará con el apoyo de la Vicefiscalía de Justicia.

"Les hemos pedido a las corporaciones policiacas tanto la Estatal como la Vicefiscalía, que se coordinen estrictamente con el Mando Único y las policías locales para que brinden el apoyo necesario en los operativos de este jueves y el domingo, antes, durante y después de las celebraciones. El llamado es a la cero tolerancia en el momento que se desborden los ánimos y se empiece a afectar a terceros, no se va a permitir que se realicen actos vandálicos, no se va a permitir que se dañen bienes inmuebles a terceros que no estén en el consentimiento de estas celebraciones", enfatizó.