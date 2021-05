Exhortan a investigar préstamo a hermano de AMLO

Legisladores de oposición cuestionaron la legalidad del préstamo que en 2019 recibió José Ramiro "Pepín" López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, por un millón 771 mil pesos, otorgado por Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural Forestal y Pesquero.

En entrevista, la diputada del PAN Pilar Ortega señaló que su grupo parlamentario ya trabaja en una petición formal a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que se investigue el caso.

"Pedir una investigación para saber si el otorgamiento de este préstamo se hizo en el marco de lo legal, y por supuesto también revisar si ese dinero no tuvo algún uso con fines electorales", expuso.

Este martes, se reveló el otorgamiento del crédito, aprobado además en un periodo en el que los apoyos y subsidios al sector agropecuario disminuyeron.

Los préstamos de la Financiera están dirigidos a campesinos y pequeños productores vinculados con la ganadería, sin embargo, a José Ramiro se lo dieron mientras era subsecretario de Asuntos Fronterizos, Migrantes y Derechos Humanos del Gobierno de Tabasco, durante la administración del gobernador morenista Adán Augusto López Hernández.

"Es un tema que llama mucho la atención por ser alguien tan cercano al Presidente de la República, genera mucha duda sobre la manera en que fue otorgado, si los otros créditos son por sumas similares, o si hubo un conflicto de interés. Creemos que se debe una explicación al pueblo de México, porque en este gobierno cada vez vemos más expedientes, prestamos, contratos directos ligados a amigos del gobierno federal, entonces sí es un tema que ocupa y preocupa", lamentó Pilar Ortega.

Por su parte, el diputado priista, Fernando Galindo, quien es secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, detalló que lo que se debe revisar es si se cumplió o no con las reglas de operación.

"Los beneficiarios tienen que cumplir con las reglas de operación, aquí hay que revisar si se cumplió o no con las reglas establecidas, por ahora yo no me podría pronunciar si fue buena o mala la entrega de ese préstamo, pero lo que es un hecho es que sí se debe revisar a través de los órganos fiscalizadores de la Auditoría y de la Función Pública", apuntó.

En su oportunidad, Aleida Alavez, de Morena, recordó que ese tipo de préstamos se otorgan de manera permanente a quienes cumplen con los requisitos.

"Recordar que hace poco también se entregó un préstamo a Epigmenio Ibarra y se comprobó que cumplió con las reglas, es decir que estos créditos se dan de manera abierta, quien presenta la solicitud y acredita todos los requisitos que se le pidan, se le otorga el préstamo", puntualizó.

La integrante de la Comisión de Hacienda y también de la de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, expuso que pese a ello, habrá que revisar si Ramiro López Obrador cumplimentó el procedimiento, además de verificar si incurrió o no en algún conflicto de intereses al ser servidor público cuando recibió el crédito.

"Habrá que revisarlo, no suena apropiado que lo haya recibido siendo funcionario, pero hay que ver qué tan ilegal o no lo es, y si se nos pide que se haga una revisión se hará sin ningún problema", concluyó.