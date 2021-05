Mujeres protagonizan aparatosa riña en tribunas de estadio de beisbol

El altercado se desató durante un juego entre los Chicago White Sox y los St. Louis Cardinals, en el estadio Guaranteed Rate Field, ubicado en Chicago, Estados Unidos, cuando tres mujeres comenzaron a pelear a golpes en las tribunas durante la novena entrada del partido.

La riña fue captada desde varios ángulos y se puede apreciar cómo un hombre intentó en vano separar a las involucradas y el hecho de que la mayoría de los testigos reaccionaron con risas y gritos ante la pelea. Las mujeres pelearon durante aproximadamente 2 minutos, de acuerdo al portal CubsHQ, pero se desconoce el motivo de la confrontación.

Told ya’ll, the bleachers ain’t for the weak pic.twitter.com/ymEiSYEG7w