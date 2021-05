Siete películas injustamente ‘odiadas’

Aunque hay películas decepcionantes y fallidas, a veces, el rechazo a uno que otro proyecto no parece justificado. Hay películas malas a las que se les tienen más consideraciones y películas no tan malas que injustamente reciben críticas más duras de las que se merecen.

Estas cintas no son perfectas, pero no hay que ser tan crueles con ellas; o simplemente fueron lanzadas en el lugar y momento equivocado, que no hay justificante lógico para rechazarlas.

Crash

La cinta ganadora al Oscar como mejor película, es un drama contemporáneo con varias buenas ideas sobre humanidad. Sin embargo, hay quien la critica por ‘quitarle’ el premio más importante de la ceremonia a ‘Brokeback Mountain’, que rompió barreras, y sólo por eso, es mal vista.

Charlie’s Angels

La más reciente versión de este concepto es bastante entretenida y supera a las anteriores en cuanto a ideas, no obstante, no conectó con mucha de la audiencia, hostil ante la propuesta. Acción ágil y sin sexualizar a las mujeres, no se supo trasladar a la promoción de la cinta, lo que sepultó.

Cell

Quizá no capta todas las reflexiones y esencia del libro en que se basa, pero la película es un buen vehículo para distraerse. No es terror y no tiene mucho suspenso, de aquí que quizá no atrajera a muchos, pero si el espectador mira más lejos, hasta habla críticamente de la dependencia al celular.

The Core

No hay forma de esperar que haya mucha ciencia en esta ciencia ficción; es mera fantasía, aventura y acción, sin embargo, a su estreno, la historia recibió críticas muy negativas. El relato es algo flojo, sí, pero la cinta no aspira más que a entretener sencillamente, como muchas películas similares.

Daredevil

Como historia origen de un personaje tan interesante, está algo desperdiciada, además de que el tono no siempre funciona, pero la película no carece tanto como algunos recuerdan, especialmente porque evita ser 100% caricaturesca. No es suficientemente seria, pero tan poco tan mala.

Battleship

Una superproducción diseñada para entretener, basada en un juego de mesa, que se las ingenia para transportar la idea a una narrativa de acción, que ofrece lo que promete. Flaquea por momentos pero al menos intenta que los héroes no sean los evidentes, así que algo hace bien.

Valerian and the City of a Thousand Planets

Es difícil determinar qué no funcionó en esta película, los actores, la duración tan larga de la cinta, las altas expectativas de los fans que vieron una gran historia comprimida… Pero el trabajo es una aventura épica de ciencia ficción, con mucho detalle y buenos momentos, pese a las malas reseñas.