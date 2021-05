‘Esperó tirada en el piso de un hospital’; así fue la muerte de Lara Arreguiz por COVID-19

Con apenas 22 años de edad, la joven Lara Arreguiz, que estudiaba para ser veterinaria, perdió la vida tras enfermarse de COVID-19, sin poder siquiera poder ocupar debidamente una cama de nosocomio debido a la ola de casos por coronavirus que azota a Argentina.

El caso de Lara que perdió la vida durante el viernes pasado en el Hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe, ha conmocionado a la población argentina que culpa a la indiferencia de las autoridades por la situación que enfrentan ante los casos de COVID-19, ya que el gobierno desde hace meses prometió cargamentos de vacunas que ayuden a controlar la epidemia por el virus, según detalla Infobae.

Lara que vivía sola en la ciudad de Esperanza, para estudiar la carrera de veterinaria, comenzó a sentirse mal el día 13 tras regresar del gimnasio, reportándole a su familia los síntomas que presentaba, entre estos tos y escalofríos.

Al día siguiente, cuando la tos empeoró, la estudiante acudió a casa de sus padres donde su mamá la nebulizó, pero comenzó a manifestar dificultad para respirar por lo que la llevaron al Hospital Protomédico Manuel Rodríguez, ubicado en la ciudad de Recreo, donde permaneció varias horas en una silla de ruedas recibiendo oxígeno, puesno tenían camas disponibles.

A Arreguiz se le realizaron unas placas y la prueba de PCR, confirmando que era portadora del virus.

"Tenía COVID. Las placas dieron pulmonía bilateral. En solo dos días fue impresionante cómo avanzó la enfermedad y le tomó ambos pulmones, por eso se ahogaba”, detalló el padre de Lara a medios argentinos.

Finalmente las autoridades del nosocomio les dijeron que 'no tenían las condiciones para atender a una paciente de alto riesgo como ella’, por lo que le recomendaron ir al Hospital Iturraspe, además de recetarle antibiótico y que continuara con las nebulizaciones en su hogar.

Sin embargo, la situación de la joven no tardó en empeorar al llegar a su hogar y se dirigieron al hospital de Iturraspe como les recomendaron, con la esperanza de encontrar alguna cama disponible.

Lamentablemente, el hospital estaba atiborrado de pacientes en espera de camas disponibles, por lo que Lara, que estaba acompañada de su madre, Claudia, tuvo que permanecer en la sala del nosocomio donde no tuvo opción más que acostarse en el suelo, pues se sentía bastante mal..

"El piso estaba frío y sucio, pero ella se acostó igual (...) Una señora se acercó y me recomendó que no se acostara en el piso, porque estaba frío. Pero mi hija quería recostarse. Le pusimos mi campera y el bolso abajo, y ella me dio la suya para taparla. No le importó que mi hija tuviera coronavirus”, detalló la madre de la joven.

Claudia tomó una fotografía de su hija acostada en el piso, instantánea que se ha viralizado en redes.

“Le saqué una foto, de la indignación que tenía. Cuando pasó un médico y la vio, yo le dije que ‘acá la gente no se muere por COVID, se muere por la ineficiencia de las personas’ (...) La señora tuvo más empatía que todos los médicos que estuvieron ahí ese día”.

Después de que la revisó un médico, éste les recetó antibiótico y le sugirió que regresaran a su hogar, sin embargo, Claudia se negó y exigió que su hija fuera internada de inmediato debido a su condición, pues temía no poder controlar los altos niveles de glucemia en Lara al ser ésta un paciente insulinodependiente.

Pese a que la joven fue estabilizada y presentó cierta mejora en su estado de salud, sus pulmones ya estaban bastante afectados por el virus, según recoge el portal La Voz, por lo que días después de permanecer internada y ser trasladada a terapia intensiva, donde fue intubada, Lara perdió la vida tras sufrir tres paros cardiorrespiratorios.

“Era un ángel, una chica sin maldad. A mí se me murió un hermano, pero mi mamá siempre me decía que no hay dolor como la muerte de un hijo y es así, tal cual, un dolor en el alma que asfixia”.

Por medio de Facebook, Claudia denunció el caso compartiendo la foto de su hija tirada en el hospital.

El fallecimiento de la joven ha generado gran indignación entre la población argentina, que critica severamente a las autoridades y el sistema de salud al considerarlo ‘deficiente’ ante la situación que se enfrenta por la pandemia.