Pareja india se casa en un avión para evitar restricciones por la pandemia

El suceso ocurrió dentro de un avión de la aerolínea SpiceJet que partió de Madurai, en el estado de Tamil Nadu hacia la ciudad de Bangalore, en el estado de Karnataka, en donde una pareja y docenas de invitados sin máscara celebraron una boda porque la ley de su estado limita a 50 el número de invitados para cualquier evento.

La pareja reservó el vuelo como parte de un evento postnupcial a través de una agencia de viaje y se le detalló al cliente que no podría realizar ninguna actividad una vez abordo, acción que, de acuerdo a los videos filtrados a redes sociales, desobedecieron.

El portal Independent reportó que el número estimado de invitados fue de 170 y que además el personal involucrado en el vuelo ha sido suspendido.

En un comunicado, la La Dirección General de Aviación Civil anunció que se está investigando el incidente, reveló el portal Ruptly.

