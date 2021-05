Kamala Harris se limpia la mano después de saludar al presidente de Corea del Sur

Fue durante una conferencia de prensa realizada el viernes en la Casa Blanca, mientras Moon Jae-In se encontraba de visita en la residencia presidencial, que él y Harris tuvieron que saludarse de mano frente a las cámaras después de responder las preguntas de los periodistas.

Sin embargo, tras estrechar sus manos, la política estadounidense llevó la suya a la parte inferior de su saco pareciendo que se la estaba limpiando.

What does Harris do with her hand after shaking hands with South Korean President Moon? pic.twitter.com/P0XKSwXekb