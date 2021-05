Escuela retoca los escotes de las mujeres del anuario y causa indignación

La institución en cuestión es la secundaria Bartram Trail, del condado de San Juan, en Florida, que editó las imágenes sin el consentimiento de las estudiantes.

Las autoridades escolares del distrito señalaron que las imágenes fueron calificadas como ‘inapropiadas’, recalcando que los alumnos en las fotos para el anuario deben seguir las directrices del código de vestimenta.

Una estudiante, Riley O’Keefe, denunció con los medios locales el doble estándar de la situación, declarando: "Miraron nuestros cuerpos y pensaron que mostrar solo un poco de piel es sexual […] Miraron a los chicos, para las fotos del equipo de natación, y pensaron que estaba bien y esto es realmente desagradable e incómodo", haciendo alusión a que el equipo de natación aparece en el anuario en traje de baño.

La escuela a su vez comenta que devolverán el dinero a los padres que quedaron inconformes. Varios padres no obstante, lo que quieren es que la escuela se disculpe y vuelvan a hacer los anuarios.

“There’s pictures of the swim team shirtless in Speedos” Not one but 80 yearbook photos altered—all female students. Our reporter had more questions for this St Johns County High School. pic.twitter.com/UFSfbjCxvy