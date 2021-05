Pedido que salió mal la deja con un lote de plantas, ‘5 veces el tamaño de su casa’

Molly Quell ordenó por internet unas plantas nuevas para su jardín, sin embargo, recibió más de lo que esperaba, mucho más, y terminó con 510 metros cuadrados de vegetación, que es algo así como dos canchas de tenis.

Quell, que trabaja como reportera en Países Bajos, documentó la experiencia a través de Twitter, donde su odisea se hizo viral.

Según explica, hubo un extraño malentendido y se dio cuenta justo cuando el camión con el pedido llegó a su casa y el empleado de la empresa comenzó a descargar las plantas. "Entonces, pedimos 51 bandejas de plantas para instalar en el nuevo techo verde de nuestro cobertizo. Acabamos de recibir una llamada telefónica de la empresa. Están entregando 510 metros cuadrados”.

Conforme avanzó el día, Quell y su novio llamaron a la compañía e intentaron hacer todo lo posible para evitar que los dos camiones de reparto descargaran la mercancía frente a su casa.

"El tipo de la compañía quiere saber si queremos las plantas adicionales" ¿O tal vez uno de sus vecinos también quiera un techo verde? ", bromeó en algún punto la mujer, explicando en otro tuit: “510 metros cuadrados es cinco veces el tamaño de toda mi casa”.

Finalmente el asunto se resolvió, las plantas fueron retiradas y Quell recibió el pedido real que había comprado.

So, we ordered 51 trays of plants to install on our shed's new green roof. We just got a phone call from the company. They are delivering 510 square meters. — Molly Quell (@MollyQuell) May 18, 2021

The other delivery guy has decided to just start unloading. We're about two blocks from my house. pic.twitter.com/fFWopR3gTh — Molly Quell (@MollyQuell) May 18, 2021

Goodbye plants, it was nice while it lasted. pic.twitter.com/ePDeuXWUGM — Molly Quell (@MollyQuell) May 18, 2021

Company guy has returned with our gravel. He walked past the truck, shouted something that's actually so bad I'm not even going to repeat at the driver and then got in his car and left. So now I'm sure this is the Onno. pic.twitter.com/CCmMBsypeZ — Molly Quell (@MollyQuell) May 18, 2021