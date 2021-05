Hacer lo propio

Dos motivos me llevan a titular esta columna, en orden de cronología más no de menor valor, primero la demostración de coraje y entrega en la ida de las semifinales por Santos Laguna que con un gol de vestidor que dio la pausa para un partido en el que el dinamismo total que muestra el equipo Guerrero tuvo frutos para ir con una buena ventaja en la vuelta, la expresión “juventud divino tesoro” queda ad hoc pare el caso, los veteranos contagiados por los jóvenes mantienen un ritmo capaz de reventar a cualquiera, se aprecia la base dejada por el profesor Rubens Valenzuela en el plantel en general. Ya en Puebla se concretó el pase a pesar del marcador en contra y contra Cruz Azul con los pronósticos a favor de los azules ¡Vamos por la 7!

El otro motivo es el gran papel de Irritilas FC de San Pedro en su primera temporada en la tercera división de futbol profesional calificando en su grupo gracias a una muy buena temporada, y si se valora la juventud santista, la tribu Irritila no se queda atrás y con un mérito enorme compitiendo con equipos que cuentan con una trayectoria en esta división, la tribu es un plantel limitado en número de integrantes más no en calidad integrado por jóvenes de todos los puntos de la Comarca dirigido por Rodrigo “Pony” Ruiz y formado con gran esfuerzo por el Ing. Alfredo Sánchez y su querida esposa Lupita, el próximo miércoles 26 hará su debut en liguilla contra el equipo Xalisco de Tepic, la transmisión de sus partidos desde su campo de la Quinta Ximena son narrados por Don Alejandro Tovar Medina por vía de las redes sociales en los que denota su gran afición, lo que es todo un lujo por la gran trayectoria de narración y comentarios desde el viejo San Isidro, televisión nacional e internacional en mundiales ¡todo un lujo! Como es un lujo el apoyo recibido en la gerencia deportiva por Wagner de Souza y en el campo de la preparación física por el profesor Pablo Sanguinetti, auxiliando el profe Eleazar Vázquez, Gerardo Saldívar, Ulises, Esaú que me auxilia en la terapia física, dese oportunidad de acompañarnos en la Quinta Ximena entrando inmediatamente a San Pedro y apoye a estos jóvenes soñadores. A los nuestros le pedimos hacer lo propio. ¡Apoyemos a los equipos laguneros y hasta la próxima!

