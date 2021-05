'¿Karma?'; intenta patear a un perro en mototaxi y termina atropellado

A través de redes sociales se ha viralizado el momento en que un hombre terminó volcado en una mototaxi, después de que intentara patear a un perro desde ésta, escena que ha sido catalogada por internautas como 'karma instantáneo'.

Dicho clip muestra al conductor de la mototaxi circulando por una avenida, cuando en su camino nota la presencia de un perro al que aparentemente intenta patear.

Sin embargo, cuando el conductor saca su pierna para alcanzar al animal, termina por perder el control del vehículo impactando contra el arriate que sirve como separador vial y saliendo proyectado de la mototaxi, la cual le pasa por encima al quedar tendido en el pavimento.

Ante lo ocurrido, testigos acudieron en ayuda del hombre.

Por su parte, internautas no dejaron pasar la oportunidad para 'tundir' al protagonista del video por presuntamente intentar dañar al can, aunque otros señalan que sólo intentaba quitar del camino al animal para que no fuera atropellado.

Quiere patear a un perro al que casi atropella y sufre un accidente Un hombre a bordo de un vehículo motorizado sufrió un accidente segundos después de intentar patear a un perro al que casi atropelló pic.twitter.com/dpiyNl6m3v — RT en Español (@ActualidadRT) May 21, 2021