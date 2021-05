Fiesta que se volvió viral en TikTok termina con casi 150 personas detenidas

Según medios locales, la convocatoria para celebrar una fiesta de cumpleaños se volvió viral en TikTok, lo que alertó a las autoridades, que ya estaban preparadas ante una posible multitud descontrolada.

Pese a estos preparativos, el Departamento de Policía de esta ciudad del sur de California dijo en un comunicado que la turba de gente se volvió "ingobernable".

Conforme fue creciendo la multitud, algunos grupos se trasladaron de la playa al centro de la población y comenzaron a arrojar botellas, piedras y petardos a los agentes, sin que se produjeran heridos graves.

Ante esta situación la policía declaró un toque de queda nocturno desde las 23.30 hora local hasta las 05.30 de la mañana (06.30 hora y 12.00 hora GMT del domingo), sin lograr disuadir a los participantes en la fiesta que continuaron en la calle.

La portavoz del Departamento de Policía de Huntington Beach, Jennifer Carey, precisó que entre los detenidos hay 121 adultos y 28 menores de edad, que afrontan cargos como vandalismos, uso de fuegos artificiales ilegales y violación de un toque de queda, entre otros.

Hubo incluso una amenaza de bomba, pero la policía no halló ningún artefacto explosivo.

Lol TikTok took the video down. Last night at Adrians kickback in Huntington Beach #adrianskickback #Cali pic.twitter.com/dluoNYm7OD