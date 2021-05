Muestra México recuperación asimétrica

La economía mexicana se encuentra en el camino de la recuperación. La reapertura de actividades y la mitigación de efectos adversos de la pandemia de Covid-19 marcan la pauta de la reactivación general y de los estados, pero de manera lenta y desigual, advierten los especialistas.

Luego de que sólo la economía de una entidad terminó 2020 en terreno positivo (Tabasco), para este año se espera que 28 de los 32 estados logren que su Producto Interno Bruto (PIB) crezca, de acuerdo con un análisis sobre la Situación Regional Sectorial México de BBVA Research. Con base en las estimaciones, Zacatecas y Sonora se sumarían a Tabasco como las únicas entidades en ubicarse por arriba de los niveles alcanzados en 2019, previo a la pandemia, el resto tendrá que esperar un año o incluso más para volver a esas cifras.

En Zacatecas, cuyas actividades económicas más importantes son la minería no petrolera, el comercio y los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles y tangibles, se prevé una tasa de crecimiento de 11.3%. Sonora, que también se apoya en el comercio y la minería no petrolera, avanzará, de acuerdo con BBVA, 6.1% en 2021.

Curiosamente, la única entidad que no retrocedió en el año de la pandemia fue Tabasco, que creció 3.3% en 2020, no logra sostener la tendencia positiva y este 2021 su economía se contraerá 0.8%. El retroceso no le hará perder los niveles que llegó a tener previo a la crisis sanitaria. Nayarit, Tlaxcala y Campeche seguirán remando contracorriente, pues este año también tendrán tasas negativas, de -0.6%, -2.3% y -6.2%, respectivamente. Por esa misma razón, son de las entidades que tardarán más tiempo en recuperar los niveles prepandemia.

Hay otros estados de los que se espera un fuerte crecimiento, como Quintana Roo y Baja California Sur, ambas con una orientación turística. En el caso de la primera, la expansión se prevé de 8.6% y de la segunda, 9.2%. Sin embargo, pese a la fuerte alza seguirán alrededor de 20% debajo de lo registrado en 2019. Hay quienes anticipan que a Quintana Roo, la joya turística de México, puede llevarle hasta 2027 o más recuperar el terreno perdido por el gran impacto del Covid-19 en esta industria.

"La recuperación económica está prevista en términos de crecimiento, pero incluso a finales de 2021, el país y la mayoría de las entidades aún no habrán llegado a niveles previos a 2020. Muchos estados tampoco lo harán al finalizar 2022. La falta de una mejoría en los indicadores de inversión podría implicar una ralentización adicional del crecimiento estatal", advierten los expertos.

De acuerdo con un análisis sobre economías regionales del Banco de México, el mayor impulso provendrá del mercado externo, fundamental para la recuperación de la actividad económica de las zonas del país. Destaca que las regiones centrales y, en mayor medida, el norte, se han apoyado en la exportación de manufacturas, sobre todo de equipo de transporte.

En cambio, en el sur, la recuperación es más lenta porque concentra una proporción importante de su producción en la minería petrolera, la cual se caracteriza por su atonía, y en ciertas actividades terciarias, que, como el turismo, muestran una reactivación menos dinámica.

DIVERSIDAD SECTORIAL

La recuperación de las actividades productivas ha mostrado dinámicas sectoriales muy diversas, tanto en el punto más bajo del desempeño durante 2020, como en la velocidad de rebote hacia niveles más cercanos previo a la crisis sanitaria, se desprende del informe de BBVA Research. Desde los inicios de la pandemia, sectores como el agropecuario, la construcción y subsectores manufactureros y de transportes fueron definidos como prioritarios, lo que mitigó el freno de la actividad en las entidades cuya producción contiene una alta participación de los mismos.

Desde la reapertura, y dependiendo de la dinámica pandémica en las entidades, otros sectores han vuelto a contribuir de manera importante a la composición de la actividad económica, como es el caso del comercio y algunos subsectores transportistas.

La definición de semáforos epidemiológicos y las reaperturas han hecho que sectores, como el comercio, presenten patrones muy distintos por estado, debido a las reglas definidas a nivel local. En otros segmentos, como el de alojamiento y restaurantes, las empresas han operado de acuerdo con las restricciones, pero la demanda no se ha recuperado.

Los especialistas de BBVA estiman que, una vez más, el buen desempeño del sector agropecuario impulse parcialmente la recuperación de Chihuahua, Jalisco, Michoacán y Sonora. Asimismo, las entidades intensivas en la producción de manufacturas de exportación, como es el caso del norte y la región Bajío, podrían presentar un mayor impulso por la recuperación de la demanda externa.

En su opinión, la vuelta a la normalidad y el fomento de un mayor crecimiento generalizado constituyen hitos de difícil alcance sin el apoyo de los flujos de capital nacional y extranjero y el crédito de las instituciones financieras nacionales, particularmente, de la banca múltiple.

EL LARGO REGRESO A LA NORMALIDAD

Después de que el impacto de la pandemia en materia de salud a escala nacional alcanzó un máximo en enero de este año, con 13 mil 524 contagios diarios y mil 182 defunciones al día, su tendencia ha sido a la baja, al reportar en promedio 2 mil 965 casos y 215 decesos por día en abril pasado, de acuerdo con cálculos propios con base en los datos oficiales que recopila el Conacyt. En 2021 el panorama es más alentador, pero aún incierto. Con cifras al 16 de mayo, en México se han registrado 2 millones 381 mil casos de Covid-19, con lo que se ubicó en la decimoquinta posición a escala global con el mayor número de contagios por cuarta semana consecutiva, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En términos de decesos, Estados Unidos continuó liderando, con 580 mil muertes mientras que México se ubicó por tercera semana en el cuarto lugar, con 220 mil 433 fallecimientos.

CONTAGIOS Y DEFUNCIONES

Haciendo un comparativo a nivel estatal de los contagios acumulados ponderado por su población, nueve entidades se ubicaron por arriba de la media nacional (mil 864 por cada 100 mil habitantes), ocupando el primer lugar Ciudad de México, con 7 mil 215 personas; seguido de Baja California Sur, con 3 mil 858; Querétaro, 3 mil 12; Tabasco, 2 mil 586, y Sonora, 2 mil 417 casos por cada 100 mil habitantes. Por el contrario, las entidades con menos de mil contagios por cada 100 mil habitantes fueron Chiapas, con 195; Veracruz, 709; Nayarit, 932; Campeche, 981, y Michoacán, 992 casos.

En cuanto al número de fallecimientos, el promedio nacional conforme el número de habitantes fue de 172 por cada 100 mil personas, cifra superada por 10 entidades. Vuelve a destacar Ciudad de México, con 472; Baja California, 222; Sonora, 216; Hidalgo, 197, así como Querétaro y Coahuila, con 195 cada uno. Por su parte, los estados con menores decesos fueron Chiapas y Oaxaca, con 25 y 85 muertes por cada 100 mil personas, respectivamente.

EL SISTEMA DE SEMÁFOROS

El semáforo de riesgo epidemiológico para transitar hacia una nueva normalidad es un sistema de monitoreo para la regulación del uso del espacio público, de acuerdo con el riesgo de contagio de Covid-19 (porcentaje de camas ocupadas y número de semanas de contagios a la baja). Conforme se reduce el riesgo un mayor número de sectores se reintegran a la actividad.

Con vigencia del 10 y hasta el 23 de mayo, por décima semana consecutiva ninguna entidad aplicará el semáforo rojo o riesgo máximo. Sin embargo, tres estados estarán en naranja o riesgo alto: Chihuahua, Tabasco y Quintana Roo, que en conjunto representan 7.4% del PIB nacional.

En 15 estados aplicará el semáforo amarillo o riesgo moderado, afectando 50.1% del PIB nacional. A este color se suman Hidalgo, Baja California Sur y Ciudad de México. Es la primera vez que esta entidad alcanza este color. En 14 se aplica el semáforo verde o riesgo bajo, que representaron 42.5% del PIB nacional. Se añaden Sinaloa y Durango, Sonora, Nuevo León, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí y Tlaxcala.

VACUNACIÓN Y LA INMUNIDAD

El país aún se encuentra en un escenario de incertidumbre sanitaria. La campaña de vacunación ha iniciado en el mundo y, particularmente, en México, aportando una expectativa de regreso a una relativa normalidad, aunque falta camino por recorrer. Al 16 de mayo se habían aplicado 23 millones 302 mil vacunas contra Covid-19 en el país, 79.9% de 29 millones 163 mil dosis de diversos laboratorios que se habían recibido al corte de esta fecha.

Del total de inmunizados, 10 millones 714 mil correspondían a los adultos mayores de 60 años; un millón 841 mil al personal docente; un millón 94 mil al personal de salud, y un millón 805 mil a personas de 50 a 59 años. A escala global y con cifras al 14 de mayo, México ocupó el lugar 54 entre 88 países que han iniciado la vacunación. Esto implica una aplicación de 17.4 dosis por cada 100 mil habitantes.

