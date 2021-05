La Columna de Rosell

Me da la impresión qué a la chavalada de Santos Laguna, las clases son los entrenamientos y el día de juego suena la campana para salir al recreo. Y a divertirse escuincles, a correr por todo el patio como desaforados, pero con un solo fin que se les ha convertido en obsesión, arrebatar el balón a sus rivales e igual que cuando no lo tienen, desdoblar con una velocidad que no da respiro al rival. Se lanzan en oleadas, ya sea para defender como para ofender y ahora, no solo los chavillos corren, contagiados por esa exuberante demostración de juventud, “los veteranos” como Valdez, Otero, Orrantia e Isijara , que antes jugaban a un ritmo que contrastaba con sus juveniles compañeros ahora se unen y bajan y suben incansablemente.

Mención aparte los tres futbolistas con la que se la jugó Guillermo Almada. El convenció a sus directivos, él puso las manos en el fuego por ellos, él continuamente nos pedía paciencia, que no fuéramos tan duros con nuestras críticas, que ya veríamos a los tres en plenitud, paciencia nos pedía. El primero en llegar a su punto fue el dínamo llamado Fernando Gorriarán, un incansable pistón que, a diferencia de su compañero, otro siete pulmones, llamado Alan Cervantes, el llamado Gorri ha logrado aunar a su continua brega un toque de talento a la hora de manejar el balón, el charrúa ha mostrado habilidad que no había lucido desde su llegada, ahora entra al área recortando rivales y sirviendo el balón en bandeja. El chavo Cervantes de apenas 23 años es una bestia en el despliegue físico y simplemente da la impresión que a él le encantaría que todos los partidos fueran de 180 minutos y no de solo 90. Encaja perfecto en el sistema de Almada, dotando de incansable vigilancia el medio campo, si quieres jugar cómodo en el centro de la cancha contra Santos Laguna, olvídalo, ahí es territorio de dos mastines que huelen cuero y se precipitan sobre él. Félix Torres, este muchacho es otro gran ejemplo de la paciencia e indeclinable confianza que le tuvo siempre su entrenador, poco a poco este agradable muchacho fue superando episodios que otros sin tener el apoyo irrestricto de entrenador y directiva hubieran naufragado. Félix se ha convertido en la pareja ideal de ese pelón magnifico que es Dória, en estos tiempos donde la pelota aérea es recurso continuamente explotado por todos los equipos, estos dos han formada una buena pareja de defensa anti aérea, por abajo es donde batallan, pero junto con esa agradable sorpresa que ha sido el zurdo canterano Campos y el Charal Orrantia, que al parecer está decidido a ser testigo de primera línea en el intento de la conquista de la séptima, han formado una línea defensiva lo suficientemente decente para estar entre las mejores de la Liga y con Acevedo detrás de ellos convirtiendo atajadas imposibles en posibles. Y aquí llegamos al caso más extraordinario de este equipo y de este entrenador, Ayrton Preciado , esta joya que se perdió en medio de continuas lesiones, llegando incluso a creerse que la cuestión ya era mental. Almada nos decía, "este chico nos pintaba la cara cada vez que lo enfrentábamos en Ecuador, tiene un talento sobrado, créanme por favor" La liguilla que está dando este fino delantero confirma todo, absolutamente todo lo dicho por Almada, que además por su forma de dirigir al equipo y tenerlo siempre peleando arriba le concedía un amplio crédito, lo que usted diga profesor, si usted nos dice que Preciado la va a romper se la creemos. Ahora Santos conforma una delantera temible, Otero y Preciado volando por los costados, Valdez convertido en un lujo de futbolista, cuando la tiene es un diez, cuando no, se une en la trinchera como si fuera un cinco más. "Esos periodistas, ¡ey!, ahí viene el mudo" esa me la puede cantar Eduardo Aguirre, aquí se le criticó por su vehemencia y desenfreno, Aguirre ha ido mejorando de forma asombrosa, el primer gol en la ida fue a lo "Mudo", pero el segundo todo lo contrario a lo que pensábamos del sampetrino, tirar al bulto era lo de él (según yo) y como definió tocando por encima de Silva le da el plus de delantero más completo, habla de su progreso. Si continua así, uniendo su férrea voluntad de inquietar a los defensas moviéndose por todos lados y siendo un objetivo viable para sus compañeros, con destellos de técnica individual, el cielo será su tope. Hoy este equipo que promedia 23 años de edad, tratará de contradecir el viejo dicho futbolero: "los jóvenes ganan partidos, no campeonatos" ¡Al carajo! gritan los escuincles guerreros y van con todo entusiasmo y alegría por la séptima.