Analiza criminóloga perfil de feminicida de Atizapán

Andrés "N" era un vecino normal, pero detrás de esa fachada de un amable anciano de 72 años hay un feminicida serial de tipo organizado, considera Mónica Ramírez Cano, sicóloga y criminóloga que analizó el perfil criminal del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán.

La especialista explicó que un feminicida serial se puede clasificar por el número de víctimas, la manera en que deja la escena del crimen, el tipo de aproximación a la víctima o motivación.

En este caso, indica Ramírez Cano, y de acuerdo con la metodología que aplica el FBI, se clasifica a los asesinos seriales en organizado, desorganizado y mixtos.

A Andrés "N" se le puede colocar en los organizados, ya que planeaba y elegía a sus víctimas con tiempo, además de construir una fachada que evitaba levantar sospechas de sus actividades.

Para la especialista llama la atención que Andrés "N" tenía un tipo de víctimas en específico, que eran mujeres de 30 años, pero no descarta que surjan otras de menor edad.

Las víctimas de Andrés "N" no son de oportunidad, sino son personas que han estado presentes durante cierto tiempo de su vida y él decide asesinarlas, dice.

La criminóloga explica que los asesinos seriales como Andrés "N" no buscan una ganancia económica o material, lo que buscan es la muerte de estas personas y la satisfacción emocional, sicológica o sexual de sus actos.

"Las investigaciones que he hecho respecto a asesinos seriales arrojan infancias complicadas, pero hipotéticamente hablando, Andrés 'N' tendría una problemática con las mujeres. No sé si actúa por venganza, por obtener gratificación o satisfacción sexual o emocional, pero me aventuraría a hipotetizar que algo sucedió con una figura importante, como puede ser la materna. No sé si fue abandonado o sufrió maltrato infantil", detalla.