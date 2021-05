Las palabras tienen la palabra

¿EL AVESTRUZ O LA AVESTRUZ?

Cuando vamos al zoológico a visitar la jaula de los leones, sabemos cuál es el león y cuál la leona porque vemos, aparte de la melena, otras notables diferencias. Sin embargo, cuando llegamos a ver los avestruces, tenemos problemas de diferenciación de género y nos preguntamos: ¿Son los o las avestruces? ¿Cuáles son los machos y cuáles las hembras?

En ese caso, hay que dejar muy claro que "avestruz" es un nombre masculino y epiceno, y eso quiere decir que existe el avestruz macho y el avestruz hembra… no existe "la avestruz" ni las "avestruces".

Así son los nombres epicenos y ejemplos hay muchos. Cuando vemos volar a las gaviotas en la playa pensamos y comentamos acerca de ellas como si fueran todas hembras: "¡Mírala, qué linda, qué lista…!"Comentamos y nos parece que todas son hembras y que siempre están divirtiéndose, pero no es así. Hay hembras y machos, de eso podemos estar seguros… ahora, en cuanto a la seriedad que adopten o no para conseguir su alimento, de eso ya no le puedo asegurar nada.

Había una canción de cuna que se hizo popular allá por los años 50 en la voz de Pedro Infante, y que informaba a la opinión pública que: "…el piojo y la pulga se van a casar y no se han casado por falta de máiz".

Independientemente de la acentuación equívoca de la palabra maíz, la afirmación que se daba ahí era aberrante, porque casar a un piojo con una pulga sería como darle luz verde al matrimonio entre un caballo y una dama.

Lo que pasa es que el piojo y la pulga, así como están de chiquitos los dos, pertenecen a especies muy diferentes. Es como el caso del sapo y la ranaque, por ser parecidos, con frecuencia los confundimos y a veces hasta ya los andamos casando.

Entonces ¿cuál es la hembra del piojo? Pues el piojo hembra, así como el "esposo" de la pulga es la pulga macho. Sus nombres son epicenos que significa que son nombres comunes para ambos géneros.

Nombres epicenos son también el de la jirafa y el de la foca que se llaman igual, nada más hay que aclarar si son hembra o macho… aunque luego digan que la foca se pasó toda la noche con el foco prendido…

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA: Manuel Díaz: ¿Qué es exactamente un catálago?

LE RESPONDO: La palabra correcta es catálogo, Don Manuel y se le llama así a una lista ordenada, por ejemplo, de las cosas que hay en un lugar o de la mercancía que ofrece un negocio.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Para conseguir algo, nunca hagas todo lo posible. Solamente haz lo necesario.