Ni lo uno... ni lo otro

Cada mañana nos quieren convencer de que no apoyar a la cuarta transformación significa estar a favor del regreso de la corrupción. Sin embargo, no hay nada más alejado de la verdad.

Un importante sector de la sociedad mexicana no apoyamos a la 4T, pero tampoco queremos el regreso de la corrupción del sexenio del presidente Peña Nieto. Queremos ver surgir una nueva alternativa política, que seguramente aún no asoma en el horizonte, pero que seguramente llegará… no por los partidos políticos, sino por la sociedad.

No estoy de acuerdo con Morena, pero tampoco con las otras opciones que hoy ofrece la oposición. Percibo que los partidos de oposición no están a la altura del reto del México actual; se ven pequeños y por eso es la sociedad la que está tomando las riendas de su propio destino. Sin embargo, el único camino electoral viable en estas elecciones, para frenar el afán destructivo de la 4T, tendrá que ser votando por estos "pequeños partidos". Por tanto, ya después de la elección los ciudadanos tendremos que hacer un ajuste de cuentas con ellos y ponerlos en el banquillo de los acusados para que respondan por sus omisiones, errores y pequeñez moral y política.

No apoyar a esa "Cuarta Transformación" no significa estar a favor de Peña Nieto, Calderón y Fox, pues ellos tampoco estuvieron a la altura del reto y desperdiciaron la oportunidad de realizar el gran cambio que todos esperábamos. Mi voto será para ayudar a salvar a nuestra frágil democracia de los embates continuos de sus enemigos enquistados en la 4T.

Mi voto será oxígeno para la preservación de un sistema de libertades que hoy está condenado a muerte por los arribistas que se beneficiaron de él en 2018 y pretenden cerrar la puerta de la alternancia para enquistarse indefinidamente en el poder.

Sólo salvando a nuestra democracia, acosada y amenazada por la 4T, tendremos tiempo para impulsar a nuevos liderazgos jóvenes, no contaminados como los políticos de hoy, que reciclan graves vicios ideológicos del pasado que ya estaban en el basurero de la historia.

Mi voto será para el partido o coalición opositora, que aún sin merecerlo, por lo menos me garantice que ayudará a generar contrapesos en el Congreso, para evitar los abusos de políticos sin escrúpulos.

Son tiempos de definiciones y con este texto quiero dar mi testimonio personal, no para hacer proselitismo y menos aún inducir el voto de usted, pues respeto el libre albedrío, sino más bien para estimular el voto razonado en el sentido que a cada quien le dicte su propia conciencia. ¿Y a usted qué le parece?

