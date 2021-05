Estados, con desigual recuperación post-COVID

La economía mexicana se encuentra en el camino de la recuperación. La reapertura de actividades y la mitigación de efectos adversos de la pandemia de COVID-19 marcan la pauta de la reactivación general y de los estados, pero de manera lenta y desigual, advierten los especialistas.

Luego de que sólo la economía de una entidad terminó 2020 en terreno positivo (Tabasco), para este año se espera que 28 de los 32 estados logren que su Producto Interno Bruto (PIB) crezca, de acuerdo con un análisis sobre la Situación Regional Sectorial México de BBVA Research. Con base en las estimaciones, Zacatecas y Sonora se sumarían a Tabasco como las únicas entidades en ubicarse por arriba de los niveles alcanzados en 2019, previo a la pandemia, el resto tendrá que esperar un año o incluso más para volver a esas cifras.

En Zacatecas, cuyas actividades económicas más importantes son la minería no petrolera, el comercio y los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles y tangibles, se prevé una tasa de crecimiento de 11.3%. Sonora, que también se apoya en el comercio y la minería no petrolera, avanzará, de acuerdo con BBVA, 6.1% en 2021.

Curiosamente, la única entidad que no retrocedió en el año de la pandemia fue Tabasco, que creció 3.3% en 2020, no logra sostener la tendencia positiva y este 2021 su economía se contraerá 0.8%. El retroceso no le hará perder los niveles que llegó a tener previo a la crisis sanitaria. Nayarit, Tlaxcala y Campeche seguirán remando contracorriente, pues este año también tendrán tasas negativas, de -0.6%, -2.3% y -6.2%, respectivamente. Por esa misma razón, son de las entidades que tardarán más tiempo en recuperar los niveles prepandemia.

Hay otros estados de los que se espera un fuerte crecimiento, como Quintana Roo y Baja California Sur, ambas con una orientación turística. En el caso de la primera, la expansión se prevé de 8.6% y de la segunda, 9.2%. Sin embargo, pese a la fuerte alza seguirán alrededor de 20% debajo de lo registrado en 2019. Hay quienes anticipan que Quintana Roo, la joya turística de México, puede llevarle hasta 2027 o más recuperar el terreno perdido por el gran impacto del COVID-19 en esta industria.

"La recuperación económica está prevista en términos de crecimiento, pero incluso a finales de 2021, el país y la mayoría de las entidades aún no habrán llegado a niveles previos a 2020. Muchos estados tampoco lo harán al finalizar 2022. La falta de una mejoría en los indicadores de inversión podría implicar una ralentización adicional del crecimiento estatal", advierten los expertos.

De acuerdo con un análisis sobre economías regionales del Banco de México, el mayor impulso provendrá del mercado externo, fundamental para la recuperación de la actividad económica de las zonas del país. Destaca que las regiones centrales y, en mayor medida, el norte, se han apoyado en la exportación de manufacturas, sobre todo de equipo de transporte.

En cambio, en el sur, la recuperación es más lenta porque concentra una proporción importante de su producción en la minería petrolera, la cual se caracteriza por su atonía, y en ciertas actividades terciarias, que, como el turismo, muestran una reactivación menos dinámica.