En defensa de la democracia, elecciones 2021

El 6 de junio de 2021 tendrá lugar la elección más grande en la democracia mexicana, con las votaciones en los 32 estados donde se elegirá algún cargo popular, por medio del voto. Entre ellos destaca la elección de 15 gobernadores. En el Legislativo se renueva la Cámara de Diputados con 300 diputados de mayoría relativa (voto directo a candidatos) y otros 200 serán de representación proporcional. Los estados donde habrá más puestos públicos en juego son Puebla con 258 y Veracruz con 262.

Desafortunadamente el año 2021 es considerado ya como el año en que el Presidente de México ha tenido la mayor e indebida injerencia durante las campañas electorales, a pesar de que esa injerencia está prohibida por la Constitución y la Ley Electoral. Esto no había sucedido desde la creación del Instituto Federal Electoral. López Obrador ha intervenido de manera prácticamente permanente, declarada y repetidamente durante las campañas electorales, violando el artículo 111 Constitucional que prohíbe la intervención del Presidente durante los tiempos de campañas electorales. Incluso ha reconocido públicamente que está interviniendo, sin importar que esté prohibido. Es cierto que Vicente Fox siendo presidente también intervino en las elecciones, pero dejó de hacerlo tras el llamado que hizo el IFE. López Obrador por el contrario no atendió el llamado del INE; ataca, critica, agrede al árbitro electoral y afirma públicamente que él es el garante de que no habrá "fraude". México había sido un país reconocido en el mundo entero por la eficiencia de su sistema electoral. Evidentemente dejó de serlo.

2021, el tercer año de gobierno del presidente López Obrador es ya el año con más feminicidios en México, sin estrategia que proteja a las mujeres en peligro, sin interés, ni diálogo ni política del gobierno. Desde 2020 se calcula que ha habido un promedio de 10 feminicidios diarios, el 8 de marzo tuvo lugar la más grande protesta contra la violencia feminicida, reclamos recurrentes y oídos sordos. Siguen creciendo los feminicidios. En general la violencia de la delincuencia organizada y desorganizada ha seguido creciendo en México en los últimos tres años.

En este México plural ha sido largo y fructífero el camino recorrido por la democracia iniciado en 1968 con el movimiento estudiantil impulsor de participación y democracia; en 1977 tuvieron lugar cambios del régimen político que incidieron grandemente en el fortalecimiento de la pluralidad que abrió puertas a organizaciones partidarias, entre ellas al Partido Comunista hasta entonces no reconocido. En1988 hubo un nuevo quiebre de la transición a la democracia tras la elección de Carlos Salinas de Gortari, y la confrontación con la izquierda por los resultados electorales que llevó a la creación del PRD. El Instituto Federal Electoral fue creado en 1990, sustituyendo el control de las elecciones a cargo de la Secretaría de Gobernación, mediante una nueva organización fuera del control gubernamental. En 1993 fue creado el Tribunal Federal Electoral que después se amplió siendo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El IFE fue sustituido luego por el Instituto Nacional Electoral.

Por parte del INE, a pesar de ser agredido permanentemente por el Presidente, todo está listo para las elecciones del 6 de junio con un total de 160 mil casillas electorales ubicadas en 32 estados con un total de un millón 120 mil funcionarios electorales que recibirán y contarán los votos, de la elección más grande en la historia de México.

¿Qué impacto en el voto electoral tendrán las crisis en un país dividido y polarizado donde el pluralismo no tiene cabida?