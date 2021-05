'Miren como me pega'; hombre denuncia a su exesposa por 'agresión'

A través de redes sociales, se ha viralizado el video de un hombre que busca denunciar y exhibir la presunta agresión de la que es víctima por parte de su exesposa.

Dicho material muestra al hombre dirigirse a la cámara mientras la mujer que sería su expareja se dedica a jalarlo, golpearlo y morderlo.

"Miren como me pega, yo no le he pegado en ningún momento", dice el denunciante, además de señalar que supuestamente le rompió el vidrio de su carro y entró sin permiso a su casa, pues al parecer la mujer tiene una orden de restricción.

Entre los forcejeos, el hombre le pide que salga de su casa, sin embargo, la mujer se niega y simplemente continua con la agresión.

Las opiniones en redes sociales no se hicieron esperar tras surgir reacciones de 'burla' por el actuar del hombre, pues señalan que si el caso fuera al revés, la mayoría mostraría indignación.