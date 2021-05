De sociales...

Hola, Hola... Continuemos con las medidas de sanidad.

■ Por el rumbo de Atlanta, Georgia, Luis Carlos Arroyo y Laura Gurrola de Arroyo, se encuentran visitando

a sus hijos Luis Carlos y Bernardo, lugar donde radican, están muy contentos disfrutando en familia.

■ Hace unos fines de semana, tuvimos el gusto de atender la invitación de mis queridos amigos de Durango, Juan Leautaud y María Teresa Martínez Melero de Leautaud, en su casa de campo La Providencia, en Nombre de Dios, Dgo. Asistimos desde aquí, Doña Josie Reynoard de Iriarte, Mavisa Rodríguez Garza, de Durango, Lupita Leautaud y la que esto escribe. Como siempre, Juan y Tere, son espléndidos anfitriones, María Teresa, nos agasajó con estupendo menú de su autoría, ya que ella es una consumada chef, los vinos, aperitivos, vinos y licores, estuvieron a cargo de Juan. Nos despedimos de ese paraíso, en el entendido que próximamente los visitaremos.

■ El pasado lunes 17, culminó su misión en la tierra, la estimada dama, Doña Martha Gerarda Villalobos Torres Vda. De Zuno, mis condolencias a sus hijos Martha Alicia (Coqui), Vicente Alberto, Diana Lorena, Alma Mónica, Edna Gabriela, Claudia Angélica y Norma Leticia, a sus respectivos cónyuges, nietos, bisnietos y demás familiares. Que Dios Padre, los fortalezca por su partida, para ella oración y descanse en paz.

■ La ex lagunera, Helue Iza Milán, estuvo de visita en La Laguna, con este motivo, el pasado viernes 14, Esperanza Vera de Aranda, organizo un desayuno en su hermoso jardín, donde asistieron el grupo de las amigas de siempre, Malena Luengo, Katy Amarante de Madero, Norma Salas de Garza, Carmina Fernández de Salazar, Paty Zarzar de Murra, Sabina Gutiérrez y Alejandra Zarzar de Nalhe. La mesa dispuesta con bella vajilla, mantelería a juego y gran difusión de arreglos florales, deliciosos platillos y la charla amena, con variados tópicos de actualidad. Todas felices de estar ya vacunadas. ¡Enhorabuena!

■ El reconocido ensayista lagunero, poeta y master of arts por la New México State University, Gilberto Prado Galán, el martes 25 a las 19:00 hrs., a través de Facebook y teniendo como escenario el Teatro Isauro Martínez, transmitirá la presentación de su libro sobre Borges, con los comentarios a cargo de Héctor Matuk Núñez y Cesar Alejandro Quiroz. Gilberto, recientemente público El ancla y el mar, tiene un amplio curriculum: ha sido director de la estación cultural Radio Torreón; coordinador del área de literatura del TIM; director del departamento de Difusión Cultural de la UAC; coordinador del taller literario La Rueca; director de la revista iberoamericana Arteletra y académico del Departamento de Letras de la UIA, CDMX, entre muchos más. ¡Felicidades! y que continúen los éxitos. Este pendiente y no se lo pierda.

■ Desde aquí, afectuoso saludo a mi buena amiga, Querube Lizarraga de Molina. Espero se encuentre disfrutando de la región lagunera.

■ Atención, atención, amables lectores, los invito a unirnos a esta Cadena de limpieza: ¡NO TIRARÉ BASURA A LA CALLE! la cual se verá reflejada en nuestra querida Comarca Lagunera.

■ Después de cerrar sus puertas, con motivo de la pandemia, el Museo Regional de La Laguna, reabre nuevamente al público con la exposición El arte en China: inagotable caudal de creatividad, el delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Coahuila, comenta que la muestra consta de ocho piezas distribuidas en seis vitrinas, mismas que fueron facilitadas por el Museo Nacional de las Culturas del Mundo y el Castillo de Chapultepec. Estas piezas no se habían exhibido anteriormente en otros museos. El objetivo es mostrar algo de la cultura china hacia el público mexicano. La muestra permanecerá hasta el mes de julio, así que haga un espacio en su agenda y visítela en horario de martes a viernes de 10:00 a 16:00 hrs., y sábado y domingo a las 11:00hrs.

■ El día de hoy, le está cortando una hoja más al calendario, mi querida amiga Minerva Assaf Iza, sus hijos que radican en Houston, Mc Allen y Jorge aquí en la Laguna, junto a sus familias, la felicitaron. Desde aquí, envío mis mejores deseos. ¡Congratulaciones!

■ Casa Iñigo, el jueves 20 a las 12:00 hrs., por Facebook Live, se llevó la transmisión desde el Templo del Verbo Encarnado y la Sagrada Familia, la Eucaristía de apertura del año Jubilar Ignaciano, presidida por el Padre Provincial Luis Gerardo Moro Madrid, S.J. No deje de visitar su página de Facebook Casa Iñigo Torreón.

■ La Universidad Autónoma de La Laguna, recibió de parte de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES) de Coahuila, la aprobación de sus nuevos planes de estudio de las carreras profesionales que oferta a la comunidad. Estos nuevos planes de estudio, entrarán en vigor a partir del semestre agosto-diciembre de 2021 y serán en las siguientes opciones académicas: Administración de Empresas, Administración de Empresas Turísticas; Administración de Recursos Humanos; Arquitectura; Artes Visuales; Comercio Internacional; Comunicación y Periodismo; Contabilidad Pública; Derecho; Diseño y Comunicación Gráfica; Ingeniería en Sistemas Computacionales; Ingeniería Industrial y de Sistemas y Mercadotecnia. La UAL cuenta con una Academia que se enfoca en las diferentes áreas de conocimiento y formación que tiene como objetivo la revisión y actualización permanente y continua de todos los planes académicos de las diferentes opciones educativas con que cuenta, con el propósito de mantenerlos vigentes y acordes a las necesidades actuales de los sectores productivos..

■ Casa Loyola de Saltillo y Red de Centros Ignacianos, para dar inicio al Año Ignaciano, llevaron a cabo la conferencia Pentecostés y el Espíritu, dirigida por el P. Javier Melloni, S.J., excelente platica, para escuchar las conferencias anteriores, puede visitar el podcast en spotify http://spoti.fi/3qX098n.

■ El Museo Arocena, como parte de las Conmemoraciones Emblemáticas 2021. Año de la Independencia a nivel nacional, presenta Memorial, la matanza de los chinos en Torreón (1911), con este espacio de reflexión, acerca de las circunstancias históricas que han avivado la xenofobia hacia este colectivo en nuestro país desde principio de siglo XX. Visite este espacio en el museo a partir del miércoles 19. Informes en www.museoarocena.com o en la página de Facebook Museo Arocena.

■ El Teatro Isauro Martínez, el día de ayer, en punto de las 19:00 hrs., con cupo limitado y vía Facebook Live, llevo a cabo Voces Ensable Arias Francesas y Alemanas… Voces Ensamble, conformado por Andrés Alejandro López Romero (Barítono), Luis Sánchez Briones (Bajo) y Daphne Romelia Rubio Gómez (Soprano) de la ciudad de México. Con este evento, se permitió el acceso limitado al público y además, se tuvieron todas las medidas de sanidad.

■ Para los amantes de la ortografía: Nadie va a morir de la mala ortografía o de la mala educación; la ortografía es un reflejo de la educación. Escribir bien significa, además de darse a entender correctamente, respetar a la persona que está leyendo y honrar el tiempo que concede a nuestro mensaje.

Continuando con el Agustín de Iturbide… El 4 de mayo de 1824, Iturbide se embarcó en el bergantín inglés Spring, lo acompañaron su esposa, dos de sus hijos menores, Ramón Malo, el padre José López, el padre José Treviño, el italianoMacario Morandini, el impresor inglés John Armstrong y el coronel polaco Carlos Beneski, quien había sido partícipe durante las campañas mexicanas. Llevaba consigo una prensa, documentos personales y un manifiesto que dirigiría al pueblo de México.El 14 de julio, la embarcación ancló en la barra de Soto la Marina. Beneski descendió de la nave para presentarse con el comandante militar Felipe de la Garza y le mostró una carta del padre Treviño, en la cual se le recomendaba para proponer al gobierno mexicano un proyecto de colonización irlandesa. De la Garza preguntó por Iturbide, el polaco contestó que el exemperador se encontraba en Londres con su familia, de esta forma se autorizó el desembarco.

