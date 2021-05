Final de temporada

Seamos honestos. La Premier League pertenece al Manchester City desde hace un tiempo. Sí, podemos alegar la alta competitividad que demuestra el llamado Big Six, sumado a gratas sorpresas como los Wolves de Raúl o el Leicester de Vardy, pero el resultado en términos generales tiende a repetirse.

En contraste, vemos cómo La Liga en España prácticamente definirá al campeón y a los clubes que descienden en la última jornada, cuando en Inglaterra sabíamos quién se llevaría el título desde semanas atrás.

Algo similar a lo que nos ha acostumbrado la Bundesliga y que también repetía la Serie A, que hasta este año tuvo al Inter como nuevo mandamás tras una gran racha de la Juventus.

Este fin de semana hay partidos atractivos por el cierre de competiciones en el balompié europeo y por las semifinales de la Liga MX, sin embargo, sabemos que cuando menos, cuatro equipos del viejo continente no estarán totalmente enfocados en lo que pase en su liga local. Hablamos de Villarreal, Chelsea y los dos equipos de Manchester, quienes el próximo miércoles 26, y sábado 29 de mayo se juegan la Europa y Champions League.

Eso sí, la carrera por los puestos europeos es el atractivo principal en la Premier. Teniendo en cuenta que Manchester City y United tienen su boleto asegurado para la próxima Champions, Liverpool pretende sumarse a los cuatro cupos que entran vía tabla general. Dependen de sí mismos y es considerado un logro si vemos las posiciones que ocupaban los de Klopp semanas atrás. Cierran la temporada recibiendo al Crystal Palace en Anfield, estadio que ha visto a sus Reds superados por sus rivales muchas semanas durante esta campaña.

SEGUNDO TIEMPO

El otro interesante es el Chelsea, que aunque mencionemos que seguramente esté pensado en la final ante el City, no tiene todavía garantizado su boleto para jugar martes y miércoles la próxima temporada. También dependen de sí mismos para competir otra vez por la ‘orejona’, pero además del Liverpool, tienen a un Leicester que le pisan los talones con solo un punto de diferencia. En si, son estos tres equipos en busca de un par de lugares. Los Blues visitarán al Aston Villa y los Foxes recibirán al Tottenham, que también busca amarrar boleto para Europa League.

Y hablando de los Spurs, no podemos dejar pasar la información que se maneja sobre la petición de Harry Kane de abandonar este verano el conjunto londinense. Y ante la renovación de contrato que firmó Edinson Cavani, por un año más con los Red Devils, el conjunto de Old Trafford parece salir de esta carrera por el ariete inglés. Se habla de que los Citizens son los mejores posicionados ya que, ante la inminente salida de Agüero, y la inconsistencia de Gabriel Jesus, Pep optaría seguramente por el 10 del Tottenham. No hay que descartar equipos del resto de Europa que entren en la carrera por firmarlo.

Y por si fuera poco, West Ham, el mismo Tottenham, Everton y Arsenal pelean por la entrada a la Europa League del próximo año. Siendo francos, fue un fracaso para los Gunners no estar en la máxima justa de clubes luego de reforzarse con un gran mediocampista como Thomas Partey o afianzar una delantera con Aubameyang y Lacazette. Habrá que estar expectantes si se concreta esa compra del club del Emirates para imaginar el proyecto que se avecina. Será un mercado movido, sin ninguna duda. Los clubes de cierto modo van sobrepasando los estragos de la pandemia y, junto a las justas internacionales, provocará que se muevan bastantes jugadores este verano.

TIEMPO EXTRA

Hay que contemplar la posibilidad de que en caso de que el Chelsea quede fuera del top cuatro de la Premier, su única posibilidad para acceder a la próxima Champions League será precisamente ganando la final de este torneo que tienen ante el Manchester City el próximo sábado 29 de mayo.

Óscar Parra // [email protected]