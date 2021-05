22 de mayo fecha histórica

En espera del siguiente festejo del serial taurino que tan buen sabor de boca ha dejado entre los aficionados en el que alternarán en un mano a mano lleno de arte José Mauricio y Juan Pablo Sánchez con ganado de Begoña, recordaremos que esta fecha del 22 de mayo ha sido trascendente para los nuestros en la feria de San Isidro en Madrid, antes de entrar en este tema no quiero dejar pasar por alto los buenos comentarios de varios aficionados que se acercan para decirnos la grata impresión que han dejado los encierros presentados en las corridas y novillada que se han celebrado, nos quedan tres festejos los que esperamos con gusto. Entrando en tema el recuerdo del mandón de la torería nacional Manolo Martínez ocupa el primero de ellos, fue en un día como hoy de 1970 que confirma su alternativa de manos de un gran torero Santiago Martin “El Viti” y llevando como testigo a Sebastián Palomo Linares, el toro de la confirmación fue “Santanero” de Baltasar Ibán al que cortó una oreja con muy fuerte petición de una segunda que no fue concedida por el presidente, como se le llama en esos lares al Juez de Plaza, en mucho por una campaña de terror contra el “mexicano de oro” llamado así por la prensa especializada, una serie de detalles llevaron al Maestro a desistir de hacer campaña en España, volviendo ocasionalmente para algún festejo en específico como el mano a mano con el Maestro Paco Camino en una corrida de la hispanidad. Un año después, la ganadería de Mimiahuapam en ese tiempo propiedad de D. Luis Barroso se presenta en Madrid después de pastar por un año en la ganadería de D. Álvaro Domecq para ser lidiada por Victoriano Valencia, Antonio Lomelín quien cortó una oreja a “Cariñoso”, segundo de la tarde y José Luis Parada, mereciendo el honor de vuelta al ruedo “Amistoso” corrido en cuarto sitio, fecha histórica sin duda alguna para el campo bravo mexicano. Un año después el Maestro Curro Rivera logra un verdadero triunfo para la historia al salir por la puerta grande tras cortar las orejas de los toros de Atanasio Fernández “Cigarrero” y “Pitito” en una tarde de apoteosis, recuerdo en el que incluyo la anécdota de este día, el Maestro Curro tomó la alternativa en nuestra plaza de manos de Joselito Huerta bajo una llovizna constante que causaría la inundación de nuestra querida Comarca el día 14 de septiembre de 1968, confirma su alternativa en Madrid de Manos de Antonio Bienvenida llevando como testigo a Andrés Vázquez cortando una oreja, cortando 4 orejas más meses más tarde en la corrida de la Beneficencia de las 9 que cortó en Madrid en 10 tardes, en la tarde del 22 de mayo de 1972 el Maestro alternó con el Maestro Curro Romero y Sebastián Palomo Linares cortando las cuatro orejas referidas líneas arriba, en un ataque de nacionalismo el Presidente otorgó el rabo a Palomo Linares, para quienes recordamos este hecho no borra la hazaña del Maestro Curro y que amerita mucho mayor aprecio.

Años más tarde Jorge Gutiérrez confirma en 1982 de manos de los maestros Manolo Vázquez y el gran Antonio Chenel "Antoñete". Por último, en el año 2000, Eulalio López "Zotoluco" quien había perchado con encierros duros en su campaña, corta una oreja a un toro del Puerto de San Lorenzo alternando con Enrique Ponce y Manuel Caballero. Mención aparte, no quiero dejar de recordar el aniversario luctuoso de hace dos días del Maestro Rodolfo Gaona el 20 de mayo de 1975, una de las más grandes figuras de la historia del toreo en México y España y que merece un espacio aparte.