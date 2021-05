El que anduvo de gira artística por tierras laguneras haciendo ruido para tratar de darle oxígeno a su desmoronado partido fue el dirigente nacional del partido de moda, Morena, Mario Delgado Carrillo, quien con su forzado discurso de que no promueven personas, sino un "proyecto de cambio", en la recta final de las campañas vino a legitimar la candidatura fantasma del "Chico de Barrio", el ex "hooligan" panista Luis Fernando Salazar Fernández, y por supuesto la de su papá, el "Juanito" lagunero Luis Fernando de la Asunción Salazar Woolfolk, al que, por cierto, ni peló por centrarse y dirigirse a don Salazar Fernández mientras lucían sus tenis marca "Súper Chido". Don Mario recitó lo que en todos lados, que van a ganar y que no hay confusión en la candidatura de su partido en Torreón, sino pura honestidad.

Por más que la siempre incómoda prensa le preguntó que tienen un candidato de nombre, pero es su hijo el que se ostenta como tal, evadió aclararlo y se concretó a echarles la culpa por sus "canalladas" a los miembros del oneroso Instituto Nacional Electoral. Total, que su accidentada visita de apoyo a los morenistas, en la que brillaron por su ausencia quienes se dicen fundadores y las "bases" del partido, es más, ni el delegado Tanech Sánchez, terminó con la clausura del salón donde realizaron el acto masivo, porque se violaron las medidas sanitarias, lo que de inmediato los morenos tomarán como persecución política por venir de autoridades estatales.

********************

Nuestros subagentes, disfrazados de escuela sin agua, nos reportan que esta semana durante la reunión de las mesas de trabajo para la reactivación económica y el regreso a clases en la provincia de Coahuila, que se formaron dentro del Subcomité Regional de Salud en La Laguna, se dio a conocer la evaluación del Plan Piloto de regreso a clases de manera semipresencial en 70 escuelas de la provincia, aparte de las instituciones técnicas y de educación superior. Aunque las voces oficiales indican que "se superaron las expectativas", y muchos padres pudieron respirar luego de un año de soportar a los chiquillos con las clases en línea, aún no se sabe a ciencia cierta cómo le están haciendo en cuanto a los servicios de agua potable y el buen estado de los servicios sanitarios, pues en algunos planteles hasta los tornillos, cables y aparatos de refrigeración fueron robados por los traviesos que aprovecharon la ausencia de personal en los planteles educativos, en muchos hasta los pizarrones se llevaron. A decir de los subagentes, lo que sí andan monitoreando con lupa son los más mínimos síntomas de contagio del funesto COVID; así se la están llevando en todas las regiones, y como a la mayoría de los padres les urgía sacar de la casa a los niños… Digo, que los pequeños aprendieran, han estado muy aplicados a las recomendaciones sanitarias de las autoridades.

********************

De nueva cuenta fue tal el caos generado por los funcionarios federales de la 4T en la fase de vacunación para mujeres embarazadas y adultos en edades de 50 a 59 años que, a petición del Gobierno de la provincia de Coahuila, tuvo que intervenir el Ejército Mexicano; y, según los subagentes, disfrazados de torunda sin alcohol, se llamó a cuentas a quien cobra como delegado del Gobierno federal, Reyes Flores Hurtado. Y es que el desorden no solo fue en Torreón durante lunes y martes por las largas filas en los centros de vacunación; allá en la "capirucha" del pan pulque hizo crisis en los módulos de Canacintra, en la sede de la Universidad Antonio Narro las filas alcanzaron hasta los 8 kilómetros, y en servicio vehicular, igual. De inmediato las quejas se empezaron a difundir por las inestables redes sociales, donde balconearon a los Servidores de la Nación por llegar tarde y no completar las vacunas. Incluso en los videos se apreciaron algunos conatos de riña, reclamos airados de la gente bajo el sol, sin agua, sin sillas, ni servicios sanitarios y para colmo sin vacunas suficientes. Total que ya para el miércoles y con la venia de los militares "se les dio permiso" a las autoridades estatales y municipales de meter las manos, por lo que con 20 células de vacunación de la Secretaría de Salud, mesas, sillas, toldos y hasta computadoras se habilitó en el Parque las Maravillas de la "capirucha" del pan de pulque un tercer centro de atención, donde empezaron a vacunar, ya sin aglomeraciones, con la gente sentada bajo techo y botellitas de agua, con tan buenos resultados que de los otros puntos mejor se fueron a este y lo abarrotaron; mientras que en Torreón el punto de vacunación del centro comunitario de Peñoles contaba hasta con aire y logró también una rápida y cómoda inmunización. Ante la nueva pifia, en vez de ponerse a trabajar, el senador suplente de Morena, que ya no ve lo duro sino lo tupido por las inconformidades ciudadanas, no dio la cara, pero se puso a echar culpas por todos lados, incluyendo a la incómoda prensa por exagerar la nota. Así las cosas.

********************

El que despotricó a más no poder contra la seguridad y hasta amagó con separarse del esquema de coordinación del Mando Especial de Seguridad de La Laguna fue el alcalde y suspirante por la reelección del mermado municipio de Francisco I. Madero, Jonathan Ávalos Rodríguez, promotor incansable del dióxido de cloro, también conocido como "El Boticario". En sus desesperados afanes por reelegirse, puso el grito en el cielo porque, según él, le habían quitado a sus escoltas y a su director de seguridad. Lo que no dijo, por puro y nato desconocimiento, es que debido a que carecen de sus exámenes de Control y Confianza, que son requisito de ley para ocupar puestos de seguridad, tanto su jefe policiaco como sus agentes y los encargados de su seguridad personal fueron requeridos por la Secretaría de Seguridad Estatal para que realizaran sus pruebas y ver cómo andan hasta con el polígrafo; así que habrá que esperar los resultados, en los que seguro saldrán cosas muy interesantes. Lo mismo se hizo en Matamoros y en San Pedro. Claro, no sin que los mal pensados y los afectados de inmediato salieran a decir que se trata de temas políticos en el marco del proceso electoral, que afortunadamente ya está por concluir.

********************

Los que andan que no los calienta ni el sol son los sensibles investigadores de la Fiscalía General del Estado, luego de que el jefazo de la dependencia, Gerardo Márquez, tuviera que leerles la cartilla a sus muchachos en La Laguna, no solo porque pocos resultados han dado en materia de investigación respecto de una que otra banda de traviesos que anda azotando ciertos sectores comerciales de la ciudad, sino porque ha recibido muchas quejas de algunos empresarios y miembros de la sociedad civil porque los agentes usan los vehículos oficiales como quieren, no respetan las señales de tránsito, no usan el cinturón de seguridad y mucho menos dejan el celular a un lado cuando manejan, razón por la que don Gerardo tuvo que recordarles que hoy más que nunca están a la vista de la ciudadanía, y que en lugar de andar haciéndole al gracioso mejor se pusieran a perseguir a los malandrines que un día sí y otro también hacen de las suyas; y con eso de que cuando les preguntan por resultados le chutan el balón a la policía municipal, la estatal y cualquiera que se deje, pues ya los traen en corto.