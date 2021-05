Identificación en morgues se estanca en Jalisco

A casi tres años de que un tráiler con cadáveres mal conservados deambulara por la Zona Metropolitana de Guadalajara y revelara la crisis por la que atravesaba el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, poco parece haber cambiado.

El informe "¿Quiénes son? La crisis de identificación de personas en Jalisco", elaborado por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), señala que en las morgues del estado están los restos de 6 mil 249 personas fallecidas sin identificar y 40% de ellos ingresaron en lo que va de la actual administración, que inició en diciembre de 2018.

Es decir, prácticamente la mitad de las 12 mil 819 personas desaparecidas en Jalisco -según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas- podrían estar en el edificio del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF); sin embargo, no pueden ser identificadas y entregadas a sus familias.

EL CASO DE PAULINO

Paulino Monroy Salazar desapareció el 20 de mayo de 2020 en la carretera a Chapala. Cinco meses después su cuerpo fue encontrado en una fosa clandestina en el municipio de El Salto.

A finales de enero pasado su familia lo reconoció plenamente en el IJCF, pero no se los han entregado porque los resultados de las confrontas genéticas no son concluyentes.

Para encontrarlo, la familia de Paulino acudió cada semana, durante ocho meses, al IJCF para ver las fotografías del Registro de Personas Fallecidas Sin Identificar que tiene la institución y en cuya versión pública hay sólo 2 mil 265 registros; después de transitar una y otra vez por el terror de esas imágenes, una de sus hermanas lo reconoció.

"El 26 de enero nos mostraron un cuerpo que sacaron de la fosa de Los Sabinos [131 cuerpos se localizaron ahí] y mi hermana lo reconoció por su vestimenta, por una cicatriz que tiene en la cabeza, su dentadura es igual, él usaba siempre dos pantalones y ese cuerpo tiene dos, él siempre traía una medallita en el brazo y ese cuerpo trae una igual; lo han reconocido su esposa, otras dos hermanas y un hermano, pero no nos lo quieren dar porque las confrontas genéticas no salen, nos dicen que los cuerpos tienen un líquido y que no sale la confronta", explicó Araceli, otra de las hermanas de Paulino.

Como él, hay cientos de casos que ha documentado el colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej) a través del módulo de atención que desde octubre pasado colocó a las afueras del IJCF para apoyar a familias que llegan sin tener idea de la burocracia e indiferencia que deberán enfrentar.