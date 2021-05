Critica Marina al Poder Judicial

El secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, criticó la labor del Poder Judicial durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, al declarar que "parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial", tras señalar que desde que se tomó el control de los puertos y aduanas se les ha cerrado el camino a los grupos criminales.

El titular de Marina señaló que trabajan en una nueva reforma para poder meter dentro de los decomisos más sustancias que son precursores químicos que van para producir más drogas.

"Entiendan que esto es una situación que hay que hacerla paso a paso y bien fiscalizada, y bien judicializada, porque si no, las ayudas, que no tenemos muchas, de jueces y ministerios públicos... Tenemos que cerrar bien el círculo, porque, si no, (los detenidos) se nos van", aseguró.

"Tenemos que cerrar bien el círculo, porque si no, se nos van. Hay muchos casos que hasta pena nos da que actúen de esa manera, parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial y tenemos que cerrar bien ese círculo para poder llevar a cabo la detención. Tenemos varios casos, pero los tenemos que hacer muy bien hechos", expresó el almirante Ojeda.

El almirante lamentó que "no tienen muchas ayudas de jueces y ministerios públicos" al momento de capturar o decomisar, al responder a una pregunta de un reportero sobre un aseguramiento de metanfetaminas en Guaymas, Sonora, en el noroeste del país, que iba hacia Barcelona, España.

Ante las declaraciones, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, puntualizó que la función de los jueces federales es defender los derechos humanos y la Constitución.

A través de redes sociales, el ministro señaló que seguirán garantizando su autonomía y que "un Poder Judicial independiente es esencial en la democracia".

De igual forma la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación aclaró en un comunicado que los jueces federales "no son ni amigos ni enemigos de nadie, sino que obedecen únicamente a la Constitución y actúan en defensa de los derechos humanos de las personas".

A los llamados se sumó la organización internacional Human Rights Watch (HRW), que condenó que el secretario de Marina considere como "enemigo" al Poder Judicial porque hay jueces que impiden concretar detenciones.

"Todo un símbolo de la militarización de México y la degradación del Estado de derecho en la presidencia de AMLO; muy peligroso", advirtió José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, en sus redes sociales.

En este contexto, Vivanco consideró que el "Estado de derecho está bajo ataque en México" y señaló que debe ser "una llamada de alerta".