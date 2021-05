Gobernador de Tamaulipas tiene fuero: presidente del Senado

Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Senado, señaló que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, tiene fuero y no hay orden de aprehensión en su contra.

Ramírez Aguilar mencionó que no pueden prestarse a "una situación política electoral".

"Tiene fuero el gobernador de Tamaulipas, no tiene orden de aprehensión, no podemos prestarnos a una situación política electoral", declaró.

Asimismo, refirió que no han visto la orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas.

Este jueves, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que había elementos suficientes para que la Cámara Alta iniciara un proceso de declaratoria de desaparición de poderes en Tamaulipas.

En conferencia de prensa virtual, el líder de los senadores de Morena convocó a los coordinadores de otros grupos parlamentarios a lograr un acuerdo político antes de llevar a cabo el procedimiento legislativo, al reconocer que se necesita mayoría calificada; es decir, los votos de las dos terceras partes de los senadores para abrir un periodo extraordinario de sesiones.

"A mí me gustaría que hubiese un acuerdo político antes de iniciar todo el proceso, antes de iniciar todo el mecanismo de la desaparición de poderes, porque lo de menos es hoy mismo presentar la solicitud por el grupo de senadores de Morena o de quienes quieran sumarse, y se iniciaría todo el proceso, y la permanente tendría que convocar a periodo extraordinario. (…) Yo quisiera que se agotara la parte política y lograr un buen arreglo institucional, que podría incluir la solicitud de licencia del gobernador", dijo.

Monreal informó que el Senado está "valorando" lo que procede, por lo que en su calidad de presidente de la Jucopo está en consulta con su bancada y con los coordinadores de otros grupos parlamentarios.

"A mí lo que más me preocupa es el estado de Tamaulipas, que no pueda vivir en una crisis constitucional muchos días y que la idea del arreglo institucional implica reunirse con los actores; reunirse con los partidos involucrados y buscar una solución frente a la determinación del juez de control de girar orden de aprehensión contra un gobernador que no puede cumplir sus funciones y que donde aparezca se va a tener que proceder a cumplimentar la orden de aprehensión", agregó.

Ricardo Monreal descartó que se haya violado el debido proceso luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió en su conferencia mañanera un oficio que envió el Departamento de Justicia Estados Unidos, en el que solicita información sobre el gobernador García Cabeza de Vaca y su familia.

