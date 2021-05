Acusa Movimiento Ciudadano a AMLO de 'descarrilar' a candidatos

El dirigente nacional del Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda Hoeflich, exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que deje de intervenir en el proceso electoral y lo acusó de utilizar al gobierno federal para "descarrilar" a los candidatos de su partido.

Castañeda Hoeflich sostuvo la tarde del viernes en Chilpancingo un encuentro con candidatos a alcaldes y diputados locales y federales.

En el mitin, el dirigente acusó a López Obrador de intervenir en el proceso electoral y le pidió que respete la investidura de Presidente de la República.

Afirmó que en este proceso electoral MC se convirtió en una opción para los ciudadanos y por eso la guerra sucia y las amenazas contra sus candidatos.

“MC se ha convertido en la opción que México necesita, por eso la guerra, por eso las amenazas, el gobierno está usando su poder y el del Estado mexicano para descarrilar a nuestros candidatos", dijo Castañeda Hoeflich.

Después, el dirigente exigió a López Obrador que deje de intervenir en el proceso electoral. "Saque las manos del proceso electoral, deje que la gente decida libremente, deje que la gente elija sus gobiernos", dijo.

El dirigente llamó a los ciudadanos a no permitir que el presidente decida por ellos a sus gobernantes.

Antes, en conferencia de prensa, Castañeda Hoeflich consideró que la intervención de López Obrador exacerba el clima electoral y lo pone en riesgo.

"¿Qué esperaríamos del presidente? Que en lugar de estar medio en el proceso asuma su encargo de garantizar la seguridad, para que todos podamos ir a votar y que garantice la seguridad de los candidatos y candidatas […] que alguien le diga que es el presidente, no el jefe de una camarilla", exigió.

—¿Qué opinión tiene de lo que está pasando en Tamaulipas?

—Es una bajeza lo que está ocurriendo en Tamaulipas. No se vale utilizar las instituciones del Estado para interferir electoralmente. MC no defiende a ningún gobernador, a ningún alcalde, a ningún político, lo que exigimos es una investigación apegada a derecho, pero lo que está intentando hacer el presidente es alterar el orden jurídico, pone el riesgo el Pacto Federal y la autonomía de los estados. Morena no puede bajo ninguna circunstancia desaparecer los poderes en ningún estado, la facultad de declarar que los poderes ya desaparecieron, no vamos a permitir que ocurra esa atrocidad

Cuatro candidatos sin hacer campaña por violencia El dirigente estatal de MC, Adrián Wences Carrasco, informó que sustituyeron a cuatro candidatos a alcaldes suspendieron sus campaña por amenazas del crimen organizado.

Wences Carrasco omitió los nombres de los candidatos y los municipios para no ponerlos en más riesgo, sin embargo, dijo que son dos de la región de la Tierra Caliente, uno de la Norte y uno más de la zona Centro.

Además, dijo que otros dos candidatos cuentan con medidas cautelares, entre ellos el abanderado en Cocula, Ulises Ramírez Crespo, quien hace unas semanas fue intimidado por hombres armados que dispararon a unos 50 metros donde realizaba un mitin.