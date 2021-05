Jugada de futbol americano infantil genera polémica en redes sociales

El video en cuestión fue publicado en Twitter por el usuario @zeekncashe y muestra a dos niños durante una práctica de futbol americano en un recinto deportivo desconocido corriendo en diagonal hacia un mismo punto y uno de ellos embistió al otro con tal fuerza que quedó tendido en el piso.

Varios internautas se apresuraron a criticar al entrenador responsable por haber permitido una jugada tan peligrosa en niños demasiado pequeños, argumentando que colisiones así pueden terminar en lesiones extremas e incluso la muerte.

Múltiples exjugadores de la NFL incluyendo a Channing Crowder, Damien Woody, Torrey Smith y James Harrison criticaron el video, compartiendo la noción de que los jugadores son demasiado jóvenes como para que se les enseñe a taclear, además de que el ejercicio en sí, es peligroso.

El portal New York Post reportó que la organización de futbol juvenil Pop Warner está investigando el video.

Are they too young to be doing this drill? pic.twitter.com/lA8G9U86Wx